Brasil, conmovido por Bolsonaro: el ataque fue grave y los hijos piden rezar por él

El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro fue apuñalado este jueves durante un acto proselitista y el hecho suma incertidumbre a una campaña electoral que ya venía tensa por la reciente impugnación de Lula Da Silva.

Un video que circula en Twitter muestra el momento del atentado:

En un primer momento, el hijo de Bolsonaro reveló a los medios que el candidato, internado de urgencia, se encontraba "bien". Sin embargo, horas más tardes el diagnóstico se complicó porque el cuchillo comprometió parte del hígado, de los pulmones y de los intestinos. Además, al explicar la situación por Twitter, lanzó el pedido de que oren por su padre.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!