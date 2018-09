Video Viral Mayra Arena, la autora de la charla TED del momento: “Ser pobre es acostarte y soñar que comés”

A partir de su historia de vida, la joven de Bahía Blanca dejó varias definiciones que grafican la realidad que viven millones de argentinos a diario

Mayra Arena, autora de una charla TED acerca de la pobreza que se hizo viral en los últimos días, fue invitada al programa "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio, y dejó definiciones crudas y profundas sobre esta problemática en la Argentina.

A partir de su historia de vida, la joven de 26 años que creció en una villa de Bahía Blanca graficó con palabras la realidad que viven millones de personas y dijo: "Ser pobre es acostarte a dormir y soñar que comés".

"Yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás, me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían una comida al mediodía y otra a la noche, algo que para mí jamás hubiera soñado. Entonces nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes que nos agarrara el hambre de la cena, porque si estábamos despiertos no había nada para resolver ese tema", relató.

Arena utilizó ese ejemplo para explicar cómo ella tomó conciencia de su situación: "Cuando te das cuenta que hay gente que come y que existe esa posibilidad, es cuando empezás a intentar romper el círculo".

Sin embargo, aclaró: "Si nadie te lo dice, puede pasar que naturalices esa vida y la aceptes como la única posible. Ahí es cuando más tiene que estar el Estado".

La joven contó que se crió en un rancho muy pobre ubicado "atrás de una iglesia y arriba de un gasoducto" cuyo baño estaba afuera y consistía de "dos chapas con un inodoro".

"El baño afuera, en invierno, queda muy lejos, y si sos chico, da miedo, entonces es como vivir sin baño", dijo.

Más frases de Mayra Arena

"Podés tener para calentar una olla de agua pero con el frío que hace para bañarse con un jarro y un fuentón, muchas veces se te enferman los chicos y esa mamá toma la decisión de no bañarlos".

"Cuando un gobierno gestiona para los pobres, para beneficiarlos, se habla de que son perversos. Siempre que un gobierno hace algo por los pobres supuestamente es para comprar votos".

"Cuando los pobres votamos a un gobierno que se fija en nuestros intereses económicos resulta que somos todos imbéciles, perversos o manipulables".

"La pobreza estructural es algo muchísimo más profundo. Significa que en todas las dimensiones que se puedan analizar, esa persona es pobre".

"Cuando llovía no podíamos ir a la escuela no sólo porque se inundaba, sino porque alguien se tenía que quedar en el rancho corriendo los cacharritos de lugar para que no se inunde. Esa pobreza estructural hace que vos no sólo seas pobre sino que además vas perdiendo días de educación, entonces tenés todas las de perder".

"Teníamos una campera buena como para llevar a la escuela, entonces una de las dos (entre ella y su hermana) iba a la escuela los días que hacía mucho frío. Yo decidía ir desabrigada, a mí me encantaba la escuela, pero después me terminaba enfermando".

La charla que la hizo famosa y que conmovió a miles de personas