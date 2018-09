Cruces en la TV Eduardo Feinman, lapidario con Dady Brieva: "Te deseo suerte, porque tarde o temprano la vas a necesitar"

El periodista salió a responder al miembro de Midachi que había pedido que el Gobierno "se quede hasta el final" para que "no compremos espejos de colores"

El humorista Dady Brieva disparó el sábado en el programa PH, de Telefé, contra el Gobierno al señalar: "Quiero que la pasemos mal, para que no compremos más espejitos de colores" y deseó que se "queden hasta el final".

Eduardo Feinman recogió el guante y destrozó a Brieva en su editorial en Radio La Red. "Unos quieren que al país le vaya mal. Otros quieren ver revolviendo basura a los que votan distinto, como Dady Brieva, ¿no?".



"Qué bueno que el kirchnerismo y los kirchneristas se saquen la careta, por lo menos así sabemos bien qué es lo que son detrás de la máscara. La verdad que algunos son un rejunte de hijos de puta que, con tal de volver al poder, son capaces de desearle lo peor a la gente. Como lo hizo Dady Brieva. Le desea lo peor a la gente. Desea que le vaya mal a todos los argentinos", siguió el periodista.



Más tarde, el periodista lanzó: "Esos, los mismos que te mentían hasta ayer nomás con 'la patria es el otro', hicieron una manifestación en la 9 de Julio que 'la patria es el otro'. Ahí te demuestra que ellos se creen la patria y los otros son una mierda a la cual les tiene que ir mal. Pero muy mal. Porque 'mi líder' no está en el centro del poder".



"El otro día me acordaba de un dicho de mi abuela. Me decía: 'Al que actúa con maldad o desea el mal al prójimo hay que desearle suerte. Porque, tarde o temprano, la va a necesitar'. Y eso es lo que te deseo, Dady, suerte. Tarde o temprano la suerte la vas a necesitar", remató Feinman.

Brieva había afirmado el sábado que los funcionarios del Gobierno "están mintiendo" y los acusó de ser "unos grandes cínicos"



"No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados' y el árbitro dice: 'No, quedate hasta el final, hijo de puta, así la gente se da cuenta que jugás mal'", fue el paralelismo futbolístico que lanzó el humorista junto a su compañero de Midachi, Miguel del Sel, quien fue embajador de Panamá por el oficialismo.