Sin arrepentimiento Dady Brieva reapareció tras el repudio por desear el fracaso de Macri e ironizó: "Mil disculpas al que se sintió mal, eh"

El integrante del grupo humorista "Midachi" había expresado que quería que el Gobierno "se quede hasta el final y la pasemos mal"

Dady Brieva no dio marcha atrás después de desear que el gobierno de Mauricio Macri fracase para que su electorado aprenda la lección. Por el contrario, el humorista se animó a una disculpas irónica en su primera nota después de la frase del escándalo.

El Midachi fue interceptado por un movilero del programa "Los ángeles de la mañana" a la salida del teatro Lola Membrives, en plena calle Corrientes.

"Nada, no pienso decir nada. Sé feliz. Fue una frase", respondió al cronista cuando le consultó por la polémica frase en la que aseguró: "Quiero que que el Gobierno se quede hasta el final y la pasemos mal para que dejemos de comprar espejitos de colores".

"Perdón eh", dijo luego con tono irónico. "No, todo bien, disculpa eh, disculpa al que se sintió mal. Mil perdones".

Y luego aclaró: "Guarda que no ganaron 7 a 1 eh, ganaron 5 a 4".

La polémica se desató en la última emisión de PH Podemos hablar, cuando el humorista se refirió a los dichos de Esteban Lamothe, quien pidió que Mauricio Macri renunciara a la presidencia. Dady dijo que tenía una opinión distinta: "Quiero que se queden hasta el final y que la pasemos mal, para que no compremos más espejitos de colores. Pienso que están mintiendo. Son unos grandes cínicos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados', y el árbitro dice: 'No, quedate hasta el final, hijo de p..., así la gente se da cuenta que jugás mal'", afirmó.