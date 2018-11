Trump amenaza a General Motors con quita de subsidios por cierre de plantas de EE.UU. y no en China o México

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el martes con "eliminar todos los subsidios" a General Motors (GM) luego que la empresa anunció cierres de plantas en estados políticamente clave para el mandatario.

"Muy decepcionado con General Motors y su CEO (directora ejecutiva), Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada (está) siendo cerrado en México y China. ¡EEUU salvó a General Motors y estas son las gracias que recibimos!", dijo Trump en un hilo en Twitter.

El mandatario advirtió de que EEUU busca ahora cortar "todos los subsidios a GM", incluidos los dirigidos a los vehículos eléctricos.

Agregó que "General Motors hizo una apuesta grande en China hace años cuando construyeron plantas allí (y en México) - No creo que esa apuesta (se) vaya a reembolsar. Estoy aquí para proteger a los Trabajadores Estadounidenses".

