Balance del G20 Macri, en el cierre del G20: "Todos los líderes dicen que Argentina emprendió la reforma correcta"

El Presidente realizó el cierre de la Cumbre en donde se mostró complacido con el desarrollo de la misma y los logros alcanzados

El Presidente Mauricio Macri se mostró muy complacido con el desarrollo y los resultados del G20 y remarcó que "hoy tenemos una Argentina conectada al mundo como nunca lo estuvo antes en su historia".

Durante el cierre de la Cumbre en Costa Salguero, en una conferencia de prensa el mandatario agradeció la presencia de quienes participaron y señaló que "para nosotros ha sido un hecho inédito de enorme responsabilidad. Una muestra de apoyo al cambio que decidieron dar los argentinos tres años atrás".

"Nunca se habia hecho un evento de esta magnitud en Sudamerica", señaló.

"Todos los líderes nos dicen lo mismo: que Argentina ha emprendido las reformas correctas y que este es el camino", sentenció el Presidente.



Además, agregó al respecto que "por eso estuvieron acá y dijeron las cosas que dijeron. No hay manera de que alguno de esos presidentes diga algo que no piensa. Todos se han expresado contundentemente".

Macri también dijo que se logró alcanzar un comunicado en el que se pueden ratificar un consenso.

Entre otros puntos, la Cumbre del G20 acordó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) tendrá un "mecanismo más simple de resolución de conflictos".

"La OMC tiene una gran demanda, que es modernizarse, eliminar trabas, burocracias, y a la vez tener un mecanismo más simple de resolución de conflictos", sostuvo.

"Los argentinos creemos en el comercio justo y la Argentina es la primera en creer que el futuro pasa por aumentar el intercambio comercial con el mundo", agregó.

El mandatario aseguró que el comunicado final de la Cumbre "refleja la necesidad de revitalizar el comercio y la OMC", y "ratifica la preocupación de todos por el cambio climático".

"Tenemos claro que la revolución tecnológica nos ha puesto en un gran desafío sobre el futuro del empleo, que ya no puede estar más separado de la educación y la capacitación", resaltó.

Además, indicó que "ya nadie discute" el "empoderamiento de las mujeres", y detalló que en el documento también se han "puesto de acuerdo en buscar formas de ampliar la capacidad de construir infraestructura".

Al ser consultado sobre si realmente había coincidido con Donald Trump en rechazar las “prácticas predatorias” de China, Macri se despegó de la polémica.

"Respecto a las palabras que salieron de la reunión que tuvimos con mi amigo Donald Trump, no son así. No hablamos en esos términos y la Argentina no ve la presencia de China como una amenaza sino como una oportunidad", afirmó el jefe de Estado.



“Tenemos una excelente relación con China, con Xi Jinping, que cada vez se hace más fanático de la Argentina. Ya no solamente del tango, sino de su carne, de su fútbol”, dijo.



“La Argentina no ve la presencia de China como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo para los argentinos. Con todos los países tratamos de llegar a acuerdo que sean beneficiosos para las dos partes”, completó.

"Se planteaba que uno iba a tener que elegir y no es así. La Argentina ha demostrado que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Hoy tenemos una excelente relación con los Estados Unidos y también una excelente relación con China", afirmó.

El Jefe de Estado afirmó que se reunió con el príncipe Mohamed Bin Salman, de Arabia Saudita, y luego con el mandatario turco Recep Tayyip Erdoğan, con quien se habló del asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi.

"Con el presidente de Turquía se habló del tema del asesinato del periodista del Washington Post y los dos cincidimos en que hay que en los organismos pertinentes seguir reclamando que se llegue a la verdad", señaló.