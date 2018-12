Curiosidades de algunas empresas famosas: desde Adidas hasta Michelin

Si bien todos conocemos a las grandes marcas, también es real que en más de una oportunidad tienen algunos datos insólitos que no sabemos

Muchas veces puede pasar que detrás de las grandes empresas, se encuentren algunas curiosidades que muchos de nosotros no sabíamos que existían.

Te puede interesar No es un error: vuelos a San Francisco por menos de 12.000 pesos

Aquí te contamos algunos de esos datos que probablemente no conocías.



Adidas vs. Pumas



Ambas compañías no son solo rivales en los comercios. Esa rivalidad se originó en la vida real. En el pueblo de Herzogenaurach, los hermanos Adi y Rudolf Dassler fundaron la Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler) en 1924. Aunque sus diseños eran reconocidos, recién 12 años después saltaron a la fama gracias a las zapatillas que ayudaron que Jesse Owens gane la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 1936.

Te puede interesar La UOM confirmó un paro nacional para el 6 de diciembre y movilizaciones

Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre los hermanos hicieron que separen su sociedad y empiecen empresas separadas. Adi creó Adidas, mientras que Rudolf fundó Puma.



Café Jack Daniel’s



La empresa World of Coffee se asoció a Jack Daniel’s y sacaron un café con sabor a whisky. En realidad no tiene alcohol en los granos, pero se logró el efecto añadiendo vainilla y caramelo.



Nike vs. México



La idea de Nike era ponerle “Azteca” a sus primeras zapatillas para correr. Sin embargo, Adidas ya tenían al mercado un modelo llamado “Azteca Gold”. Para evitar una demanda, la marca estadounidense le cambió el nombre a su producto por “Cortez”, por el conquistador español que acabó destruyendo el Imperio Azteca.



Nissan.com



En 1994, Nissan Computer Corp. registró el dominio www.nissan.com para promocionar los productos de su marca. Cinco años después, la automotriz Nissan intentó registrar el mismo dominio pero, al existir el anterior, no pudo.

La firma de automóviles pidió a la empresa de tecnología ceder el derecho a usar esa dirección web, la que pidió para permitirlo u$s10 Millones. El litigio duró años y Ari Nissan, fundado de la empresa de computación, terminó perdiendo el negocio por las deudas legales. El conflicto llegó a su fin en 2008, cuando la japonesa debió pagarle u$s58 millones al empresario que, por supuesto, mantuvo el dominio web.



La marca Steve Jobs



Aunque parezca mentira, no se trata del fundador de Apple. En 2012, los hermanos Vincenzo y Giacomo Barbato fundaron una empresa de ropa llamada “Steve Jobs” y registraron el nombre. Por supuesto hubo una demanda de parte de Apple, pero nunca prosperó.



Los reproductores impermeables de Sony



Hace 4 años. Sony lanzó al mercado el reproductor MP3 SONY W Series Walkman. Tanto este como los auriculares que los acompañaban eran promocionados como resistentes al agua. Para probarlo, en Nueva Zelanda los vendían dentro de una botella de agua transparente.



El muñeco de Michelin



La mascota de la empresa de neumáticos Michelin es uno de los personajes más reconocidos del mundo. Sin embargo, no todas las personas saben que su nombre es Bibendum. Su primera aparición fue en 1894, por lo cual se lo considera como el más viejo de los personajes asociados a una marca.

Según consta en la historia, la forma del muñeco Bibendum surgió cuando sus creadores vieron una imagen de neumáticos apilados que tenían la forma de un humano, sin brazos. De allí, su personificación.



Salchichas Volkswagen



La marca alemana es reconocida por ser la creadora de algunos de los modelos de autos más importantes del mundo, pero en otros lugares también la conocen por su embutido. Originalmente, las salchichas eran producidas como parte del menú de almuerzo de algunas de sus fábricas. Sin embargo, al tiempo comenzaron a aumentar su producción y se consiguen en supermercados de Alemania. Curiosamente, en 2015 se vendieron más salchichas que autos de esta empresa.