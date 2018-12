Video: "Espert, presidente", el jingle que hizo bailar a Milei y otros economistas liberales

Espert sostuvo que en el país "se abrió una ventana de oportunidad" para que prosperen ideas alejadas del populismo. Qué destacados economistas lo apoyan

José Luis Espert, Javier Milei, Miguel Boggiano y Guillermo Nielsen, entre otros economistas liberales, participaron de la celebración de fin año organizada por la Fundación Friedrich Naumann y de cara a las elecciones de 2019 llamaron a promover una sociedad donde prime el respeto por el individuo y un Estado alejado del populismo.



El encuentro fue este jueves en la discoteca New York City y tuvo como protagonista al economista José Luis Espert, uno de los oradores de la noche más ovacionado y un candidato firme para competir en las elecciones presidenciales en representación de este sector.

Acompañado por otros economistas de la talla de Diego Giacomini, Fausto Spotorno y Agustín Etchebarne y el periodista Luis Rosales, Espert hizo una contundente defensa de la ideas de libertad.

“No hay prosperidad sin libertad, y no hay libertad sin defensa de la libertad. Todos aquí somos luchadores que muchas veces nos jugamos el pellejo en defensa de nuestras ideas” destacó.



“La Argentina desde hace 70 años se viene alejando de los derechos del individuo, y esto es lo que ha hecho de la Argentina un país decadente. La Argentina puede dejar de ser decadente”, subrayó. También hizo mención a la libertad de expresión: “Hace 6 años la Argentina le dijo no a la ley de medios que con la excusa de ponerle limite a un multimedio buscaba en realidad limitar la libertad de expresión. Hoy festejamos tener mucha más libertad que si hubiera prosperado esa ley fascista”, aseguró Espert.



De cara a las elecciones 2019, el especialista sostuvo: “Hoy hay un gran descreimiento de la sociedad sobre la actual política. Como pocas veces en la historia, sin una crisis monumental de la mano del populismo, se ha abierto una ventana de oportunidad para las ideas de respeto al individuo, un Estado que recaude una cantidad de impuestos razonables, y no el delirio de hoy, otra relación laboral, otra relación con las empresas, y otra relación con el mundo”.