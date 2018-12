Conmoción en el ámbito artístico: colectivo de actrices da a conocer denuncia de violación contra Juan Darthés

El actor fue denunciado por Thelma Fardin por haberla abusado sexualmente durante una gira de la obra "Patito Feo", cuando ella era menor de edad

El colectivo de actrices argentinas confirmó durante la conferencia de prensa en el Multiteatro el nombre de quien tanto se estaba rumoreando en las últimas horas: Juan Darthés. El actor, a quien Calu Rivero había acusado por acoso sexual, finalmente fue denunciado penalmente por violación por Thelma Fardín.

La violación habría sido durante la gira de “Patito feo” en el año 2009, cuando la actriz integraba el elenco infantil de la comedia, y solo tenía 16 años.

La encargada de hacer de oradora de esta denuncia fue Griselda Siciliani, quien pidió junto al resto justicia para Fardin, al tiempo que agregó que "el 66% de las actrices sufrieron algún tipo de acoso o abuso en su trabajo"

También se pasó un video en el que Fardín contó como “yo seguía diciendo que no” cuando el actor la violó en una habitación de un hotel en Nicaragua. “El era el único actor adulto de la gira, tenía 45 años”.

Como la frase de Darthes antes de violarla fue “mirá cómo me ponés”, el slogan del video fue “mirá cómo nos ponemos”.



Entre lágrimas, Fardin reveló que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.Entre lágrimas,

Fardin indicó que viajó "la semana pasada a Nicaragua para ver cómo seguía la causa, que está asentada en la Fiscalía de género" y sigue adelante.

Las actrices que participaron de la demanda fueron Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belén Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, entre otras.

El colectivo está formado por más de 400 actrices de todo el país, por lo que podrían sumarse otras.





La historia de Telma Fardín

La actriz interpretó el papel de Josefina, una de las amigas de "Patito Feo", protagonizada por Laura Esquivel. Juan Darthés estaba en la tira y participó en la gira por Centroamérica donde se habría producido la situación de abuso denunciada.

Nació en Bariloche y tiene 26 años. Debutó en televisión a los 7 años, en la telenovela Cabecita, que encabezó Agustina Cherri en 1999. Ese mismo año incursionó en el cine en la película La edad del sol, que protagonizó Soledad Pastorutti.

Tuvo participaciones en Tiempo final (2001), Los simuladores (2002), Dr. Armor (2004) y La niñera (2004). También se desempeñó como conductora de televisión en Dibujando la tarde (2004) y Chicos.ar (2005), ambos programas emitidos por la TV Pública. Sin embargo, su mayor popularidad la alcanzó en 2006, en la tira Sos mi vida.

Al año siguiente, fue parte del éxito de Patito feo, donde interpretó a Josefina, la mejor amiga de Patito (Laura Esquivel). Estuvo dos temporadas, entre 2007 y 2008. Previamente había interpretado un papel en "Sos mi vida", protagonizada por Facundo Arana y Natalia Oreiro.

Luego trabajó dos años para "Consentidos", otra tira producida por "Ideas del Sur". Posteriormente tuvo algunas apariciones en "Somos Familia", en "Guapas" y en "Soy Luna". También participó del rodaje de "Callcenter", una película que aún no fue estrenada.