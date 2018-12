Militante acusa a su jefe de La Cámpora de abuso: "Tomó merca y había armas"

El acusado es el fundador de la agrupación Néstor Kirchner de Vicente López. Cómo reaccionaron sus compañeros de militancia y otros sectores K

Gustavo Matías, fundador de la agrupación Néstor Kirchner de Vicente López y mano derecha del ex Secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, es acusado por una militante de La Cámpora por abuso.



Sofía Amarillo, quien participaba de la agrupación de Matías, lo acusó en su cuenta de Facebook de haberla llevado, engañada, a un hotel de alojamiento y de haberla maltratado.

El hecho sucedió cuando ella tenía 18 años, en 2014, y Gustavo Matías la invitó para juntarse en su casa y hablar de política. Ella accedió aunque aclaró que no podía quedarse más de dos horas porque tenía que ir a ver a su novio.

Él la hizo pasar a buscar en auto por otro compañero de militancia. El chofer le dijo que pasarían a buscar al fundador de la agrupación, y le aclaró: "Estos días está muy angustiado. Por favor, te pido que lo cuides y lo escuches, está muy mal".

Ella pensó que se refería a un intento de parte de Matías de salir de su adicción a las drogas.

Pero una vez que estuvieron los tres en el auto, ella logró ver dos armas y el consumo de cocaína de parte de los dos varones que iban en la parte delantera del auto. "Recuerdo que tomaron merca y ver dos armas, hicieron que las vea", relató en Facebook.



"Llegamos a una casa que no era la suya...Gustavo se sube al auto, al asiento de adelante, donde estaba (sentada) yo. Le digo que me voy (al asiento) de atrás porque no entraba(mos) e intento abrir la puerta...no siento (encuentro) que haya manija, parecía estar arrancada. El compañero que manejaba acelera...", relata la supuesta víctima.



Sofía Amarillo aseguró haber sentido miedo y describe el ambiente el ambiente dentro del auto como "muy oscuro...donde estaba con gente mucho mayor". La hicieron bajar del auto en la puerta de un "telo", en el Bajo de Vicente López. "El conductor me dijo 'por favor cuidalo. Que se bañe'", escribió.



La joven dice que no entendía nada. "Mi próximo recuerdo es estar en una habitación y él saliendo de la ducha. Se acercó a mí, no sé si desnudo o en toalla...creo que discutimos y que llamó por teléfono al conductor del auto porque yo 'no servía para cuidarlo'. Después eso, recuerdo maltrato, amenazas, que nadie me iba a creer".







Según Clarín, la denuncia generó un gran revuelo en el Concejo Deliberante y entre las agrupaciónes kirchneristas de Vicente López. Hubo varios comunicados y fuertes cruces entre los propios militantes K por el tono que le dieron a esos comunicados.



Marcela Cortiellas, concejal del PJ criticó el comunicado de su propio bloque: "No estuve de acuerdo con el escrito porque fue muy blando. Ni siquiera nombró a Gustavo Matías, el acusado por la compañera de haberla maltrado. Por eso, decidió publicar mi propio comunicado para dejar poder expersar claramente la preocupación por esta denuncia".



Otras concejales, cercanas a Matías, lo defienden y aseguran que detrás de esto hay un "pase de factura" para hacerlo daño. "Hay que ser prudentes. Nosotros bancamos a Gusti pero no podemos salir hoy, con el clima que se generó por el caso Darthes, que Sofía Amarillo está mintiendo", indicaron desde La Cámpora local.