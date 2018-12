Dady Brieva defendió al kirchnerismo: "¿Y si no se robaron todo?"

El actor y humorista cuestionó las causas contra los funcionarios de Cristina Kirchner por supuesto pago de sobornos en la obra pública

El humorista Dady Brieva salió a defender una vez más al kirchnerismo y puso en duda las causas de corrupción contra los funcionarios del gobierno anterior

"¿Y si no se robaron todo?", cuestionó el actor en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

"Si no hay cadáver, no hay homicidio", defendió Brieva ante las denuncias de corrupción contra los líderes del kirchnerismo. " Pocearon todo, no consiguieron nada. Che, ¿y si no se robaron todo?", agregó.

"Estos tres años laburé prácticamente para el kirchnerismo porque creo, porque si hubiese querido construir poder lo hubiese hecho. Yo quiero rascarme y hacer lo que yo quiero", dijo el cómico.

"No soy un tipo que se excita teniendo poder. Me seduce otra cosa, pisar hormigas no me calienta", dijo antes de que comenzara un picante diálogo entre ambos sobre la polarización política, que fue zanjada por el periodista: "Hay mucho más que kirchnerismo y macrismo en la vida".

De cara al 2019, con respecto a las elecciones presidenciales, el actor dijo: "Para el año que viene me gustaría que volvamos, que Cristina sea presidenta (...) Que se haga un buen gobierno, que se haga una gran unidad, que estén todos, Massa, Picheto. Urtubey no... Que ganemos 60 a 0", concluyó.

Sobre la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra su excompañero de "Patito Feo", Juan Darthés, el humorista señaló que "después de Thelma fue un aluvión" y pidió "ir por el orden patriarcal".

"En 2017 la Chipi se me plantó en una serie de cosas que tenían que ver con lo profesional y cómo debíamos encarar la pareja y yo pensaba ´son inseguridades´y no, estaba perdiendo privilegios", reconoció.

"Si pasamos el peine fino, a todos nos cabe cierta responsabilidad. Nosotros hemos participado de castings donde las minas iban en malla", admitió. Pero aclaró: "Con Midachi nunca hicimos casting sábana"