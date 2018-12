Matías Morla: “Darthés me llamó por la amistad de Maradona con el Presidente de Nicaragua"

El abogado mediático contó que el actor lo llamó por asesoramiento legal antes de partir rumbo a Brasil, desde donde no podrá ser extraditado

Matías Morla, el abogado mediático también conocido como el defensor de Diego Maradona, contó que Juan Darthés, antes de irse del país este jueves rumbo a Brasil, lo había contactado para pedirle asesoramiento legal y, especialmente, para aprovechar el contacto que él tiene con el hijo del Presidente de Nicaragua Daniel Ortega.

“Sí, me llamó. Cuando mi hija escuchó que hablaba con él se puso difícil la situación. Maradona es amigo de Ortega y yo tengo diálogo con Rafael. Él (Darthés) me lo sugirió”, sostuvo en una comunicación telefónica en el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial.

“Lo primero que hay que decir es que es un cobarde que se escapó a refugiarse en un país dónde no lo van a extraditar”, señaló el abogado, quien explicó que Argentina y Nicaragua tienen un convenio bilateral por el cual, si se comete un delito en cualquiera de los dos países, ambos se ponen de acuerdo para realizar la extradición. Mientras que en Brasil sucede todo lo contrario.

"En Brasil, las personas que son oriundas de ese país no pueden ser extraditadas", contó el letrado, dando a conocer así el artículo 50 de la Constitución de dicho país. Y agergó que esto sucede con Darthés ya que él es nacido en el país vecino.

“Lo que va a pasar acá va a ser lo siguiente: en cuanto emitan la orden de indagatoria, a la que él no se va a presentar por cobarde, se va a instalar lo que se llama ‘código rojo’ de Interpol. Entonces, no va a poder salir nunca más en su vida de Brasil”.



Por ello, el abogado sentenció “es un cobarde que se escapó a refugiarse a un país que no lo van a extraditar”.

Lo de Darthés no fue más que “una maniobra para protegerse”, y reconoció que el actor lo contactó tratando de aprovechar la amistad de Maradona con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: “Cuando me llamó lo escuchó Mai, mi hija de 13 años. El me llamó por la amistad de Diego con Ortega, ese fue el motivo. Pero, obviamente, yo de ninguna manera lo iba a defender. Y si lo llamaba a Rafael, que es el hijo de Daniel y es con el que yo hablo, iba a ser para que lo metan preso. Se equivocó con eso, tendría que haber llamado a otra persona”, aseguró.