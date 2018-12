Feinmann: “Mil disculpas Diego Brancatelli, me equivoqué"

Pidió sus disculpas públicamente tras lanzar algunos comentarios al aire, una reacción que nadie esperaba del polémico periodista y conductor

Eduardo Feinmann es uno de los conductores más polémicos de la televisión argentina. Fiel a su estilo tajante, siempre toma relevancia un nuevo cruce con alguien nuevo.



En esta oportunidad, el conductor de A24 Eduardo Feinmann se había enfrentado con el panelista de Intratables Diego Brancatelli por sus dichos contra los macristas.



En un primer momento, el periodista había dicho que Brancatelli instó a “Fusilar Macristas” y, por este motivo, el panelista salió a repudiar esta información a través de Twitter.



“Ofrezco 500.000 pesos al que aporte el VIDEO donde (supuestamente) dije que saldría a ‘Fusilar Macristas’. Vamos! Desafío en Marcha!”, escribió.



Luego, el periodista remató acusando a los responsables: “Obviamente nadie va a aportar nada xq es una fake news. Nunca dije semejante barbaridad. Pero intentaron hacerme daño y me hostigan con eso hace 24hs. Una opereta de los trolls rentados del Gobierno. Lo q me extraña es quienes lo repiten: tipos como @AcostashowJuan o @edufeiok”.



Y lo chicaneó: “Me extraña @edufeiok que hables de algo sin chequear. Que compres y creas semejante mentira. O es común en vos? Que papelón ehh. Un tipo con tanta trayectoria. Al menos espero unas disculpas. No mucho más. Vos podés. Sos creíble (?)”.



A lo que sorpresivamente, Eduardo Feinmann le pidió perdón: “Mil disculpas @diegobranca me equivoque”.