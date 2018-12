Video: la accidentada Navidad de Donald Trump

El presidente Donald Trump no tuvo una Navidad fácil. Llegó en plena caída de las bolsas, con una paralización parcial de su gobierno y después de la accidentada salida de su secretaria de Defensa. Como si fuera poco, desató una tormenta navideña en las redes sociales cuando le preguntó a una chica de siete años si no era demasiado grande para creer en Papá Noel.

Twitter se encendió como un árbol de Navidad después de que Trump hizo su comentario durante un evento festivo con la primera dama, Melania Trump, en el que dialogaron con chicos que llamaban al rastreador de Santa del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, una tradición navideña que entretiene a los chicos con actualizaciones "en tiempo real" en el viaje de Nochebuena de Papá Noel.

En una de las llamadas, Trump conversó con un chico de siete años. "¿Sigues creyendo en Santa?" Trump le preguntó al niño. "Porque a los siete, es raro, ¿verdad?".

En un abrir y cerrar de ojos, Twitter fue bombardeado con mensajes que criticaban al presidente por lo que les sonaba a algunos como si estuviera arrojando dudas sobre una preciada fantasía de la infancia.

"Es demasiado increíble que Trump haya pasado su Nochebuena llamando a chicos de siete años y diciéndoles que creer en Santa a su edad es 'raro'", dijo el senador demócrata Chris Murphy.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de las redes sociales a los comentarios de Papá Noel del presidente.

En 2017, Trump pasó las vacaciones en su finca de Mar-a-Lago con su familia, pero en su segunda Navidad como presidente optó por cancelar su escapada por el cierre parcial del gobierno federal que se produjo tras una impasse sobre la financiación de su muro propuesto a lo largo de la frontera con México.

"Estoy completamente solo (pobre de mí) en la Casa Blanca esperando que los demócratas vuelvan y lleguen a un acuerdo", tuiteó el presidente, irritado, poco antes de la Nochebuena.

Atrapado en Washington en la mañana de Navidad de 2018, Trump mostró poca alegría festiva mientras hablaba con la prensa tras una videoconferencia de 20 minutos con las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero. Durante el intercambio con la prensa, Trump renovó el ataque a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y atribuyó la caída de los mercados a las alzas de las tasas de interés del banco central. Los índices bursátiles se encaminan a su peor desempeño en diciembre desde la Gran Depresión de 1929.

"Están aumentando las tasas demasiado rápido porque piensan que la economía está muy bien", dijo Trump a los periodistas. "Pero creo que lo entenderán muy pronto", agregó el presidente, que calificó a la Fed, que supuestamente debe manejarse en forma independiente del gobierno, de "loca" y "fuera de control".

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!