Un niño ve algo oculto en el logo de Toblerone

Una mamá descubre una imagen oculta en el logotipo de la marca Toblerone gracias a que su hijo prueba su primer chocolate y le pregunta sobre eso

Por medio de su hijo de nueve años, una madre ha descubierto una imagen oculta en el logotipo de la marca de chocolate Toblerone.

Al parecer, no es la única que ya lo ha visto.



Se trata de Stephanie de Edmonton, de Alberta (Canadá), quien compartió su descubrimiento en Twitter el 26 de diciembre. Allí explicaba que su hijo acababa de probar su primer Toblerone, cuando la preguntó sobre el oso en el envase, a lo que la madre respondió, desconcertada: "¿Qué oso?".

Fue así cómo descubrió que el logo de la empresa de chocolate no solo muestra el monte Cervino, ubicado en la frontera entre Suiza e Italia, sino que también lleva incorporado un oso blanco escondido en la ladera de la montaña.



Stephanie explica que la aparición de este animal en el logo resulta lógica, pues la ciudad natal de Toblerone, Berna, es "también conocida como la ciudad de los osos".



La publicación de la usuaria suma ya más de 31.000 "me gusta" y más de 1.600 comentarios, muchos de los cuales comparten su sorpresa.

"¡Nunca lo había visto! ¡Su hijo es brillante!" o "Llevo 50 años comiéndolo y nunca me di cuenta", son algunas de las reacciones, mientras que hay también quienes confiesan que siguen sin ver el oso incluso después de leer el tuit.



Una internauta relata que cuando preguntó si alguien sabía algo sobre el oso de Toblerone, su hijo respondió "sin levantar la cabeza": "¿El de la montaña? ¿Qué pasa con él?".