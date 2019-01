Tras meses de dolor



El músico y productor, Leo Satragno, hijo de la conductora Pinky y el cantante rosarino Raúl Lavié, murió ayer tras luchar contra un cáncer de intestino que le diagnosticaron en el último tiempo.



Se encontraba internado en el Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires.

Lavié, su padre lo había visitado el pasado miércoles, en un alto de la temporada en Mar del Plata donde protagoniza el espectáculo "La jaula de las locas". Decidió volver, estando su hijo con vida aún, y en pleno viaje se enteró de su fallecimiento.



La leyenda de la locución y pionera de la TV argentina, Pinky, también estuvo con él hasta último momento. Actualmente, se encuentra en una residencia geriátrica, y hace unos meses fue homenajeada en la entrega de los Martín Fierro de la radio.

Leo Satragno, de 54 años, estaba casado y tenía tres hijos.



Pionero de la música electrónica



Comenzó su carrera como músico en 1984,ya entonces integraba la banda "Camouflage" como tecladista, incursionando en los primeros sonidos electrónicos.



En 1985 se sumó a Art Nouveau, junto a Edgardo Setton, Marcelo "New" Chirico y Gustavo Setton.

Fue en 1986 se presentó con El Signo, banda electrónica de vanguardia creada por él en la que invitó al Bahiano, quien más tarde formaría Los Pericos.



"Fui su primer cantante. Era un grupo de vanguardia, la música tenía que ver con una batería electrónica, teclados, una guitarra, más mi voz. La influencia tenía que ver con el tecno y el post punk, con grupos como Depeche Mode o Echo And The Bunnymen", dijo en un medio tiempo atrás, el Bahiano, sobre la disrutiva propuesta.



El primer show de la banda fue el día 14 de diciembre, fecha en la que Leo cumplía años. Luego, editaron Eternautas (1992), 100% Xtasis (1995), MCMXCIX(1999) y Yo, robot (2000).



Luego de su re-lanzamiento en el 2002, MCMXCIX quedó seleccionado entre los tres mejores discos del género editados durante ese año junto a Bajo Fondo Tango Club y DjDero.



En el 2003, el Signo fue seleccionado para los premios Carlos Gardel en el rubro Mejor disco de música electrónica. Paralelamente, ese año junto a su hermano, fundaron el disruptivo Ultratango, donde fusionaron la música ciudadana con la electrónica.



En 2006 la banda El Signo quedó nominada nuevamente por su disco Signophono. Con su hermano Gastón, los Satragno continuaron los últimos treinta años en la banda, con la que lanzaron quince discos, el último en 2017. Leo y Gastón también formaron Hermanuskoning y editaron cuatro discos que lanzaron en la web.