Pese a la crisis, los resultados de una encuesta entusiasman al equipo de campaña de Mauricio Macri

A pesar de la recesión y la inflación, un sondeo coloca al Presidente primero en intención de voto y amplía la diferencia con Cristina Kirchner

A pesar de la recesión, la depreciación del salario y la inflación en alza, un sondeo coloca al Presidente primero en intención de voto y amplía la diferencia con Cristina Kirchner en comparación con otros sondeos anteriores.



Un trabajo realizado por la consultora Isonomia asegura que la imagen positiva del presidente Mauricio Macri trepó al 51% en diciembre y que su reelección -si bien depende de la recuperación económica del país- parece más cercana.



“Las posibilidades de reelección de Macri aumentaron y pueden crecer aún más si llega hasta 2019 sin obstáculos económicos”, dijo a Bloomberg News Juan Germano, director de la consultora a cargo del sondeo.



Si bien la situación económica continúa marcada por la recesión, la depreciación del salario y una inflación en alza, la encuesta midió un repunte en la imagen de Macri quien parece haber revertido su reputación.



La consulta, que fue realizada entre el 15 y el 28 de diciembre a 2.000 entrevistados, ubica al Presidente mejor posicionado que su probable oponente, la ex mandataria Cristina Kirchner. Mientras que la imagen negativa de ella llega al 63%, la de Macri alcanza el 46 por ciento.

Te puede interesar La vida de Carlo Ponzi: cómo inventó la estafa piramidal

Te puede interesar Uber debutó en Mar del Plata : secuestraron auto al primer viaje

Con respecto a la intención de voto, el sondeo sostiene que los votantes siguen eligiendo a Macri. En ese sentido, señala que si las primarias de agosto se celebraran hoy, el 37% lo votaría a él y el 29% a Cristina Kirchner; marcando una ventaja más amplia que los famosos 3 puntos que separaban históricamente a un candidato de otro.



De todas formas, los números indican que ambos candidatos tendrían que enfrentarse en una segunda vuelta, ya que una victoria de primera ronda requiere que el candidato ganador obtenga más del 45% de los votos o el 40% con una ventaja superior a 10 puntos sobre el candidato en segundo lugar.



Según Germano, una campaña polarizadora contra Kirchner no será suficiente para que Macri gane la reelección. Para el consultor, la recuperación económica o la ausencia de conmociones será clave. Y más en un contexto donde los precios al consumidor subieron un 47,6% el año pasado, la inflación más alta desde 1991.

“Es posible ganar una elección con alta inflación en Argentina, pero si Macri quiere ganar, la única manera es que bajen los precios”, dijo al ser entrevistado por Bloomberg. Aunque también remarcó el problema del empleo: “Si el desempleo se mantiene estable en su tasa actual del 9%, será lo suficientemente bueno para que Macri gane la elección”.



Al referirse al posicionamiento de un tercer candidato, el consultor señaló que Sergio Massa tiene un 12% de intención de voto por delante del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que alcanza el 7 por ciento.



El ex ministro de Economía Roberto Lavagna no fue analizado en esta encuesta porque sus apariciones mediáticas con otros políticos fueron posteriores a la realización de la consulta. Sin embargo Germano consideró que “podría ser un candidato potencial, pero todas las terceras opciones no están cambiando mucho el escenario; no hay un Messi esperando en el banco”, concluyó.