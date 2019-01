Agustina Kämpfer denunció que la despidieron de Incorrectas por pedido de Eduardo Feinmann

La periodista contó en las redes sociales por qué la echaron del programa conducido por Moria Casán en América. Te mostramos el video de Instagram

La periodista Agustina Kämpfer contó en su cuenta de Instagram que la despidieron del programa Incorrectas y que esa decisión la tomaron porque fue pedida por el periodista Eduardo Feinmann, a quien ella denunció por violencia de género.



“Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado y deseado lo peor, me fui de vacaciones y al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. No me arrepiento”, dijo la periodista.

Su denuncio contra Feinmann había sido ”por el hostigamiento virtual y presencial porque él todo el tiempo intenta difamarme”.



“Quiero agradecerle a Moria, a las ‘vayainas’, a los productores y técnicos de Jotax por este tiempo de trabajo que fue muy lindo pero también les quiero pedir que las consecuencias de mi denuncia no se tome como ejemplo. Hay que denunciar porque sino, este círculo no termina más”, continuó.

Y cerró: “Denuncié violencia y amenazas y me echaron, sí. Lo lamento pero no me arrepiento”.