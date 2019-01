Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Cambiemos le ganaría al kirchnerismo

Si las elecciones presidenciales fueran hoy Cambiemos se impondría al kirchnerismo. Así lo señala la encuesta nacional de enero de Poliarquía Consultores dada a conocer por Infobae, que todos los meses analiza la situación sociopolítica de la Argentina.



Frente a la pregunta "¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la Argentina?", el 35 por ciento de los consultados eligió a un candidato de Cambiemos: María Eugenia Vidal (16%), Mauricio Macri (15%) y Elisa Carrió (4%).

Frente a la misma pregunta, y también con tres candidatos del mismo espacio como opciones, un 29 por ciento de los encuestados se inclinó por el kirchnerismo: Cristina Kirchner (22%) les sacó amplia ventaja a Axel Kicillof (6%) y Agustín Rossi (1%).



Por el lado del peronismo tres candidatos reunieron un respaldo del 19 por ciento: Sergio Massa (12%), Juan Manuel Urtubey (6%) y Miguel Angel Pichetto (1%).

En la encuesta no aparece la opción del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que fue agitada desde distintos sectores durante el comienzo del año. Si se menciona a otros dos dirigentes: Felipe Solá y Florencio Randazzo. Con Nicolás del Caño como único candidato, la izquierda cosecha un 4 por ciento.



En otra parte de la encuesta, Poliarquía preguntó: "¿Si hoy hubiera elecciones presidenciales, usted a Cambiemos/al kirchnerismo/al peronismo seguro lo votaría, podría llegar a votarlo dependiendo de quién sea el candidato o seguramente no lo votaría?". Las respuestas, en este caso, parecen darle una esperanza a los candidatos del peronismo. Sucede que si bien sólo un 15% respondió que "seguro lo votaría", un 45% indicó que "podría llegar a votarlo". Un 38 por ciento, en cambio, aseguró que "seguramente no lo votaría".



Sobre Cambiemos, un 20% se mostró seguro de votarlo, un 28% respondió que podría llegar a hacerlo mientras que un 51% aseguró que seguramente no lo votaría. Y con respecto al kirchnerismo un 23% se mostró convencido de votar a sus candidatos, un 21 por ciento señaló que podría llegar a votarlos y un 54% se inclinó por el rechazo.



De acuerdo a la evolución que muestra el sondeo de Poliarquía desde septiembre del año pasado, no se observan cambios significativos en las respuestas. Aunque se registró un muy leve crecimiento de los que podrían llegar a votar a Cambiemos o al peronismo, no así al kirchnerismo.



Claro que cuando la pregunta es "si las elecciones a presidente fueran hoy, ¿usted votaría por el candidato de Cambiemos o a un candidato de la oposición?", los números para el oficialismo no son buenos. En el sondeo de enero, un 32 por ciento respondió que votaría al candidato de Cambiemos y un 50% sostuvo que optaría por un opositor. Hace menos de un año atrás, en abril de 2018, los números eran distintos: un 42% respondía que votaría al oficialismo y un 47% a la oposición.



Para explicar estas variaciones en la intención de voto, la primera parte de la encuesta de Poliarquía analiza la aprobación de la gestión presidencial y las expectativas económicas de los encuestados.



Mientras un 34% aprueba la gestión de Macri como presidente, un 65 por ciento la desaprueba. Un año atrás, en enero de 2018, la aprobación era de 48% y la desaprobación de 50%. No sorprende entonces que el 63 por ciento de los consultados evalúe como negativa la situación general del país.



Frente a la pregunta "¿cuál es el principal problema que lo afecta a usted personalmente?", el 69% mencionó alguno de los puntos vinculados a la economía: los problemas económicos (30%), la inflación (16%), el desempleo (15%), las tarifas (6%) y los bajos salarios (2%). Más atrás, a una distancia considerable, aparecieron otros grupos de problemas: los de seguridad (12%), sociales (7%) o políticos (1%).



La percepción de la inflación del último mes estaría mostrando algunas señales positivas. Un 60% respondió que en los últimos 30 días aumentó mucho, un 30% que subió moderadamente y un 8% señaló que se mantuvo estable o descendió.

Un dato a tener en cuenta es que un par de meses atrás los que señalaban que había crecido mucho llegaban casi al 80 por ciento. Por eso, las expectativas inflacionarias para los próximos tres meses están bastante parejas. Un 41 por ciento cree que aumentará mucho, un 40% que lo hará moderadamente y un 17% confía en que se mantendrá estable o bajará.