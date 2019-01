Brasil propone un "corredor de escape" para que Nicolás Maduro deje Venezuela

El presidente interino de Brasil, el general Hamilton Mourao, propuso la creación de un "corredor de escape" para que Nicolás Maduro abandone el país

El presidente interino de Brasil, el general Hamilton Mourao, propuso la creación de un "corredor de escape" para que Nicolás Maduro abandone el país tras la autoproclamación del líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, como mandatario interino.



"Yo todavía creo que la gran misión que todos los países tienen es ofrecer una salida para Maduro y su gente. Tiene que haber un corredor de escape", declaró Mourao en una entrevista con la cadena GloboNews.



Con Jair Bolsonaro en el foro de Davos, el vicepresidente Mourao actúa como presidente interino en esto días.



"Tenemos que dejar un lugar para que Maduro y su banda escapen, deja que se vaya y que el país se reconstruya a partir de ahí", agregó Mourao.



Estados Unidos y 11 de los 14 países del Grupo de Lima, entre ellos Brasil, reconocieron el miércoles a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, denunciando la "ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro".



Estados Unidos dijo ese día que "todas las opciones" serán analizadas si Maduro responde con violencia a las protestas. Y este viernes, Washington pidió a sus ciudadanos que "consideren seriamente" abandonar el país al tiempo que retiraba a su personal no esencial de Caracas.



En tanto, Bolsonaro afirmó, en una entrevista con la televisión Record, que "la historia ha demostrado que las dictaduras no entregan el poder de forma pacífica", pero consideró que Brasil "ha llegado al límite de lo que puede para restablecer la democracia" en Venezuela.



En otra entrevista con The Washington Post, Bolsonaro admitió además que "no va a ser fácil sacar a Maduro del poder".



"El actual régimen deber ser cambiado", consideró Bolsonaro, pero, agregó, "no vamos embarcar a Brasil en una intervención militar. Históricamente no hemos recurrido a la intervención militar para solucionar los problemas".



Bolsonaro también reveló en la entrevista con el Post, que la inteligencia brasileña detectó que hay un significativo nivel de insatisfacción entre los mandos militares venezolanos. "Las señales que envían las fuerzas armadas indican que la cohesión interna no es la misma que antes".



Sin embargo, puertas afuera las fuerzas armadas han ratificado su apoyo a Maduro. El régimen las ha adornado con grandes negocios en Venezuela, muchos de ellos de dudosa legalidad.



Brasil y Venezuela comparten una frontera de cerca de 2.200 kilómetros. En los últimos tres años, más de 150.000 venezolanos han entrado en el gigante sudamericano huyendo de la hiperinflación, la escasez y la violencia. Sólo el empobrecido estado de Roraima ha recibido 75.500 solicitudes de regularización desde 2015.