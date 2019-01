El tenso cruce entre Luis Barrionuevo y la periodista Laura Di Marco: "¿Sabés cuántas cosas me dijeron de vos?"

El sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo y la periodista Laura Di Marco protagonizaron una breve pero tensa discusión en torno a la transparencia

En la mesa de Mirtha Legrand el histórico dirigente peronista defendió el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita la extinción de dominio para poder recuperar los bienes fruto de la corrupción.

Pero rápidamente la periodista le remarcó que un sector del peronismo, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, al principio "no apoyó la medida en el Congreso" y luego planteó que sólo debería ser aplicable cuando las condenas quedan firmes, algo que suele demorar varios años en la Justicia argentina.



"Acá están tratando de proteger al peronismo", afirmó Di Marco. Por su parte, el gastronómico le pidió no "encasillar" a un solo sector político.



Acto seguido, la periodista insistió con el comportamiento "corporativo" del peronismo y le cuestionó que cuando el ex presidente Raúl Alfonsín intentó aprobar una ley para "democratizar" los sindicatos "casi se lo lleva puesto".



"No, esa ley perdió en el Congreso. En el Congreso ganan los números", contestó Barrionuevo algo molesto. "El peronismo no quiso democratizarse", arremetió la periodista y luego agregó que los sindicatos no rinden cuentas del dinero que manejan e incluso lo utilizan para financiar campañas políticas.



"Yo tengo auditorías permanentes en el sindicato y en la obra social", se defendió el titular de UTHGRA.



No obstante, el intercambio se volvió más tenso cuando Di Marco afirmó que no era verdad que los sindicatos sean transparentes. "Usted sabe que no es así", le reprochó.



"Vos me estás tratando de mentiroso", fue la respuesta del gremialista, quien enojado le cuestionó "no estar informada". Y agregó, visiblemente irritado: "Sos una mentirosa, estás faltando a la verdad".



"¿Usted no tuvo nunca acusaciones en los '90 de tener empresas que proveían al PAMI?", retrucó Di Marco.



Barrionuevo aseguró que "jamás" tuvo una empresa. "Hay muchos periodistas a los que mandan los dueños de los medios a pegarle a Fulano y darle a Sultano", acusó el sindicalista. Y agregó: "Lo digo con conocimiento de causa".



Di Marco repuso que nadie la "mandó" a criticarlo: "Ese es el verso que tienen ustedes para descalificar al periodismo, Luis". También dijo que, por la falta de control, los líderes sindicales tienen autos "carísimos" y un nivel de vida "que no tiene nada que ver con los trabajadores".



En ese momento, la conductora del programa, que se había mantenido en silencio, intervino para sumarse al cuestionamiento: "Hay muchos que han hecho fortunas; no está bien que un gremialista se haga rico, es incorrecto".



Finalmente, Di Marco señaló que "mucha gente dice" que Barrionuevo va a financiar la campaña de Roberto Lavagna.



"Ahí está: 'Dicen'. ¿Sabés cuántas cosas me 'dijeron' de vos? ¿Por qué me ataca sin fundamentos?", fue la respuesta final de Barrionuevo antes de que Mirtha diera por "superado" el debate.