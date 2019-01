Estados Unidos busca un "bloqueo económico global" contra Maduro, que resiste la primera rebelión militar

Llaman a dejar de comerciar con el chavismo mientras el agregado militar de Venezuela se convirtió en el primer uniformado en rebelarse contra Maduro.

El choque político de Venezuela se trasladó este sábado a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde una reunión del Consejo de Seguridad convocada por los Estados Unidos profundizó las diferencias entre ambos bandos.

En una larga sesión, terminó de quedar claro cuál es la estrategia norteamericana: llamaron a dejar de comerciar con el chavismo mientras el agregado militar de Venezuela se convirtió en el primer uniformado en rebelarse contra Maduro.



Por la mañana, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, les exigió a los países integrantes de la ONU que le pongan fin a las transacciones financieras con el gobierno que encabeza Nicolás Maduro.



"Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O se está con las fuerzas de la libertad o en la liga de Maduro y su caos", afirmó Pompeo en una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre Venezuela.



Pompeo, más tarde, dio una conferencia de prensa. "Llegó la hora de apoyar al pueblo venezolano, reconocer al nuevo gobierno liderado por el presidente interino Guaidó y terminar con esta pesadilla. No hay excusas", insistió en la ONU Pompeo.



Uno de los puntos más fuertes de su discurso fue cuando llamó a todas las naciones a poner fin a sus operaciones financieras con el gobierno de Maduro. "Esperamos que todas las naciones se unan a nosotros para reconocer al presidente interino Guaidó y, además, que se aseguren de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los gobernadores legítimos", dijo.



Pero el intento de "asfixia económica" norteamericana no fue la única mala noticia para Maduro: con un video, el coronel José Luis Silva se rebeló contra el dirigente chavista e instó a los uniformados a sublevarse.



"Yo, en mi posición de agregado de Defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela", afirmó Silva al diario El Nuevo Herald, de Miami.



Silva contó que "hay muchos diplomáticos y militares" que ya no reconocen a Maduro pero explicó que "todos tienen familia en Venezuela y temen por su integridad física".



Se trata de un golpe de mesa cuyos resultados son inciertos para el chavismo: las Fuerzas Armadas controlan en Venezuela los puertos, la estatal petrolera, los aeropuerto y la distribución alimenticia.



Por eso, el apoyo de los militares al chavismo es el principal bastión de poder para Maduro, que enfrenta su primera sangría en la milicia pero que cuenta con un apoyo explícito de Rusia y China.