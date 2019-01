Venezuela rechazó el ultimátum de la Unión Europea: "¡Váyanse bien largo al carajo!"

La cortesía diplomática de la ONU sufrió un traspié después de que le Unión Europea le exigiera a Maduro a llamar a elecciones en los próximos ocho días

La cortesía diplomática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sufrió un traspié hoy después de que le Unión Europea le exigiera al gobierno de Nicolás Maduro de llamar a elecciones en los próximos ocho días para evitar que reconozcan como presidente al autoproclamado Juan Guaidó.



El número dos de la gestión chavista, Diosdado Cabello, salió a responderle a los europeos con un insulto que ya da la vuelta al mundo. "Por allá en la Unión Europea nos dan ocho días íVáyanse bien largo al carajo, que a los venezolanos nadie nos da órdenes!".



Cabello tiene una de las voces más autorizadas para hablar en el oficialismo: fue el primer nombre que sonó para suceder a Hugo Chávez, después de haber sido uno de los ministros más fuertes de su gestión. Actualmente, es el presidente del Parlamento que reconoce el Poder Ejecutivo.



Anoche, el propio Maduro respondió a declaraciones previas del canciller español Josep Borrell en ese sentido. "Si quieren elecciones, que las hagan en España", lanzó.



Venezuela se encuentra envuelta en una crisis sin precedentes: el martes, el líder parlamentario opositor Guaidó se autojuramentó en un espacio público, en medio de una masiva protesta contra el chavismo.



Su legitimidad como presidente venezolano fue rápidamente reconocida por los Estados Unidos, que arrastró una larga lista de países americanos que también le dieron el aval a Guaidó.



No se trata solo de pronunciamientos diplomáticos: al reconocer como jefe del Ejecutivo al líder opositor, todas las embajadas, los pactos bilaterales y las relaciones comerciales de Venezuela con el resto de los países quedan truncas.



El canciller Jorge Arreaza trató de ser diplomático pero a Cabello se le soltó la lengua.



Sin embargo, en el interior del país caribeño Nicolás Maduro conserva mucho poder: le responden las Fuerzas Armadas, migraciones y casi todos los diplomáticos.



En este contexto, la Asamblea de la ONU que tuvo lugar este sábado fue de vital importancia para definir qué posición adoptarían los países de la Unión Europea.



En una pronunciación consensuada, la UE le exigió a Nicolás Maduro llamar a elección en los próximos ocho días ya que el comicio que consagró al chavista como presidente quedó muy desligitimado por la escasa cantidad de votantes y la gran cantidad de líderes opositores encarcelados que no pudieron presentarse.



No obstante, Maduro ya dejó en claro que "nunca jamás renunciará" a su cargo y en términos mucho más amenas que Cabello lo dejó en claro su canciller al responderle a los europeos en la ONU.



Diosdado Cabello, líder del parlamento oficialista, insultó a la Unión Europea.



Jorge Arreaza dijo en el organismo internacional que comprende que haya "gobiernos satélites" que se plieguen a la decisión estadounidense de declarar ilegítimo al presidente Nicolás Maduro.



"¿Pero Europa? ¿Ponerse a la cola de Estados Unidos? No tanto de los Estados Unidos, ¿del gobierno de Donald Trump? ¿Europa, dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista y yo diría hasta infantil?", remató el canciller.