Maduro contraataca: fiscalía pide que se congelen cuentas de Guaidó y se le prohíba salir de Venezuela

Las medidas fueron solicitadas al Tribunal Supremo de Justicia por el fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, vinculado al chavismo

La tensión volvió a subir en Venezuela este martes. El fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, vinculado al chavismo, pidió al máximo tribunal que prohíba la salida del país y congele las cuentas del autoproclamado presidente interino, el líder opositor Juan Guaidó.

La presentación se conoce luego de que Estados Unidos impusiera fuertes sanciones -por u$s7.000 millones- a la petrolera estatal venezolana PDVSA, una de las las medidas más duras que tomó el gobierno de Donald Trump hasta ahora contra Nicolás Maduro

"Hemos llegado acá (...) para solicitar que se dicten medidas cautelares (...) que permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas", declaró Saab en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que también se relaciona al oficialismo, por lo que la acción del fiscal es interpretada como un contraataque de Maduro.

El fiscal explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Guaidó, acusándolo de usurpar las funciones del sucesor de Hugo Chávez.

Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal por considerar que forman parte de una cadena de "amenazas" contra él y el Parlamento de mayoría opositora, que él preside.

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo en la entrada del Palacio Legislativo.

Guaidó, de 35 años, se autojuramentó luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" por asumir el 10 de enero un segundo mandato que -como gran parte de la comunidad internacional- considera ilegítimo por ser resultado de elecciones denunciadas como "fraudulentas".

"Más que una amenaza nueva a mi persona, a este Parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo. Insisto, no desestimo las amenazas, la persecución en este momento, pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias", agregó.

El líder opositor encabezó luego una sesión en la que el Congreso debate el marco legal para lograr un gobierno de transición y "elecciones libres", lo que Maduro denuncia como parte del guión de un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos.

Una hora antes, Guaidó se había adelantado a esta posición al llamar por Twitter al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a rebelarse contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"A quienes hoy están en la sede del TSJ: el régimen está en su etapa final ¡Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! Piensen en uds, su carrera, en el futuro de sus hijos y nietos que también son los nuestros. La historia se los reconocerá", escribió el líder antichavista.

Continúa la pulseada internacional

Mientras los Estados Unidos avanza con las sanciones contra Venezuela, Rusia, a través de su canciller, Serguei Lavrov, denunció que Washington y sus aliados buscan abiertamente el derrocamiento de Maduro.

Según Moscú así demuestran las últimas "sanciones ilegales" contra la petrolera del país latinoamericano.

"Nos alarma que Estados Unidos y sus aliados más próximos en relación a Venezuela, en violación de todas la normas internacionales, de hecho busquen abiertamente el derrocamiento del Gobierno legítimo de ese país latinoamericano", sentenció en una rueda de prensa el jefe de la diplomacia rusa.

Agregó que esta circunstancia "no elimina la necesidad de defender el derecho internacional con todos los medios existentes" y subrayó que Rusia, junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional, "hará todo por respaldar al Gobierno legítimo del presidente Maduro".

"Tenemos información de que los dirigentes del movimiento opositor venezolano que proclamó dualidad de poder reciben instrucciones desde Washington de no hacer ningún tipo de concesiones mientras no caiga el régimen", añadió.

Destacó que las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos y otro países contra Caracas no solo agravan la crisis en el país latinoamericano, sino que "instigan a la oposición a cometer acciones ilegales", consignó la agencia de noticias EFE.

"Hoy recibimos noticias de nuevas sanciones, de la congelación de las cuentas del Banco Central y el Gobierno de Venezuela. Lamentablemente, Estados Unidos tiene experiencia en cometer ilegalidades con dinero ajeno", acusó Lavrov.

Recordó que Washington ya congeló activos de Irak, Libia, Irán, Cuba, Nicaragua y Panamá, acciones que "en la mayoría de los casos supuso la confiscación de recursos de un gobierno ajeno".

Lavrov se refirió a la anotación "5.000 soldados a Colombia" que tenía en su libreta el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, durante la rueda de prensa en la que se anunciaron sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que fue captada por las cámaras.

"En esos apuntes figuraba la frase '5.000 soldados a Colombia'. Esto también da cierta idea, sobre todo cuando en Estados Unidos y otros países se oyen llamamientos a utilizar países vecinos de Venezuela para una intervención directa con el pretexto de una grave crisis humanitaria", concluyó.

Colombia sienta posición

Otro suceso que avivó la tension en Venezuela fue una anotación que se observó en la libreta del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, que habla de "5.000 tropas a Colombia" y que se interpretó que podía estar relacionada con la crisis en el país petrolero.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el Gobierno de su país no tiene información sobre el tema.

"Con respecto a la mención de Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación", expresó anoche el canciller en una declaración leída en la Presidencia.

En la anotación en la libreta de Bolton se leen dos inscripciones: la primera reza "Afganistán, bienvenidas las negociaciones" de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice "5.000 tropas a Colombia".

La imagen del cuaderno causó revuelo en el país, donde surgieron todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado con la crisis en Venezuela.

Trujillo señaló que "Colombia seguirá dialogando en forma permanente con los Estados Unidos sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales".

La imagen del cuaderno de Bolton se conoció después de una rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra PDVSA y por la que el Gobierno de Donald Trumpo no dio explicaciones.

Las sanciones anunciadas contra la compañía estatal tienen como objetivo ahogar económicamente al Gobierno de Maduro, ya que según Bolton afectarán a 7.000 millones de dólares en activos de la petrolera y provocarán 11.000 millones de dólares en pérdidas a lo largo del próximo año.

Maduro reaccionó enérgicamente anoche anunciando que su país le hará juicio a Estados Unidos.

Tanto Colombia como Estados Unidos han reconocido como mandatario legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

Sobre esto, el canciller colombiano afirmó que el país "seguirá actuando política y diplomáticamente para crear las condiciones que conduzcan a un proceso electoral que restablezca el orden democrático e institucional en ese país".

Para la ONU hay 40 muertos

Mientas la escalada no cesa, según la ONU al menos 40 personas murieron en Venezuela en las protestas que comenzaron el pasado 23 de enero contra el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de que la Asamblea Nacional designara a su titular, el mentado Guaidó, como "presidente encargado" del país.

Así lo indicó este martes un vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La fuente refirió que más de 850 personas han sido detenidas desde el miércoles pasado, incluidas 696 el mismo 23 de enero, lo que constituye la mayor cifra en Venezuela en un solo día en los últimos 20 años, señaló la agencia de noticias Europa Press.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, mostró el viernes pasado su preocupación por la escalada de tensiones en Venezuela e instó a las distintas partes a entablar un diálogo con el que evitar una crisis "fuera de control" con "consecuencias catastróficas".

"Cualquier incidente violento que derive en muerte o heridas debería ser sujeto de una investigación independiente e imparcial para averiguar si hay un uso excesivo de las fuerzas por parte de las autoridades o si el crimen ha sido cometido por grupos armados, sean aliados del Gobierno o de cualquier otro bando", apuntó la ex presidenta chilena.