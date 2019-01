El Gobierno de Jujuy tildó de "inhumano" el trato que reciben los argentinos en Bolivia

El gobernador cuestionó al presidente Evo Morales, luego de que un joven jujeño tuviera que pagar 7 mil dólares en Oruro por atención médica

Después de un periodo de tregua, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a cuestionar al presidente de Bolivia, Evo Morales, por la no reciprocidad en el área de salud.

Te puede interesar La petrolera rusa Lukoil suspendió sus contratos con la venezolana PDVSA

A través de una dura carta que difundió en sus redes sociales, el mandatario provincial aseveró que en el país vecino los ciudadanos argentinos son víctimas de un "trato inhumano" cuando necesitan atención médica.



"Los últimos acontecimientos ocurridos en suelo boliviano me llevan a rechazar su actitud y la de su Gobierno para con el Pueblo Argentino, frente a la manera injusta y deshumanizada en el trato con respecto a la atención de la salud de mis comprovincianos y compatriotas", cuestionó Morales en su escrito.



El gobernador hizo referencia a "la falta de reciprocidad" entre ambos países. Y aclaró que en el caso de la Argentina, el sistema de salud recibe con "puertas abiertas al pueblo boliviano" de manera gratuita. Mientras que cuando es al revés, los ciudadanos argentinos "tienen que pagar sumas importantes y deambular por nuestros consulados y Embajada para poder cancelar deudas".



El tema de la atención médica para extranjeros volvió a reflotar por el caso de Manuel Vilca, un ciudadano jujeño de 35 años que tuvo un accidente en Oruro. Morales reprochó en su carta que al joven primero le cobraron 22.000 pesos bolivianos en el hospital local, que serían alrededor de 120 mil pesos argentinos. Y después lo derivaron a la Clínica de Cochabamba. Allí tuvo que pagar 7 mil dólares. Si quería continuar con el tratamiento y la operación, le iban a cobrar 10 mil dólares más.



"Frente a esa situación de trato inhumano y de falta de reciprocidad e igualdad para con el trato que nosotros brindamos a los hermanos bolivianos, tomamos la decisión de repatriar a Manuel para que continué el tratamiento en Jujuy", subrayó. Y agregó que el gobierno provincial tuvo que, además, abonar 2 mil dólares para que lo dejaran salir del país.



¿A usted le parece, señor Presidente? ¿Le parece que los argentinos tengamos que recibir ese trato cuando nos ocurre un accidente en territorio boliviano? ¡A mí me parece muy injusto, Presidente! Yo no le voy a pasar la cuenta de lo que gastamos en Salud en los ciudadanos de su país. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque somos diferentes", continuó Morales en su descargo.



Aunque el caso que nombró el gobernador pudo ser solucionado -Vilca volvió este miércoles a nuestro país en un avión sanitario de la provincia-, Morales aseguró que hay "miles" (iguales). "Le tendría que dar mucha vergüenza. Gracias por nada, Presidente", concluyó.