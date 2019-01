Crisis en alimenticia La Colina: peligran 800 empleos por posible cierre

La empresa mendocina tiene a su personal autoconvocado y hay rumores de quiebra. La provincia busca una solución pero persiste el malestar

La caída del consumo y la recesión económica siguen afectando la situación de las empresas industriales en el país.

Ahora, la complicada situación de la alimenticia La Colina, que se dedica a la producción de conservas, genera preocupación en Mendoza.

El Sindicato de la Alimentación (STIA), denunció que la empresa se encuentra al borde de la quiebra, lo que pone en riesgo empleo de 800 trabajadores en la ciudad de San Rafael.

Este miércoles los trabajadores de la planta se autoconvocaron “debido a la inestabilidad de trabajo” que, señalan, hay actualmente en la firma. Aseguraron que si no hay una solución, se pedirá la quiebra de la empresa con continuidad de trabajo, algo similar a lo que ocurre con Alco-Canale, señala Infogremiales.

El delegado Rubén Castro explicó que “hay gente que se autoconvocó porque hay un malestar muy grande. Aunque parezca mentira, un 30 de enero no se está trabajando, cuando en otros años se estaba en dos turnos y hasta turno noche".

"El dueño no da la cara, no compró la hojalata que hacía falta, hacen falta 13 millones para comprar hojalata para más durazno, cosa que no apareció", dijo el gremialista en diálogo con FM Vos.

Castro aseguró que “la autoridad del sindicato ha pedido reunión con los síndicos, la jueza que lleva la convocatoria y el dueño para ver qué va a hacer con la fábrica, o si no para pedir la quiebra con continuidad de las fuentes de trabajo, como pasó con Alco. Que se siga trabajando pero en manos de otra persona, no de Walter de Pellegrin, que hace muchos años que no viene”.

“Vamos a esperar –añadió- que el sindicato se reúna con las autoridades y pedir la quiebra con continuidad laboral, como en Alco Canale, donde la gente cobró su salario y va a empezar a elaborar. Es un malestar grande, son 800 familias que tienen el sustento en esta empresa”, afirmó.

Una vez que vuelva a funcionar el servicio de Justicia, desde el 1 de febrero, se buscará una reunión entre las partes para definir la situación, lo que podría involucrar encontrar un comprador para la empresa.

Posible crédito provincial

El gobierno de Mendoza ofreció a principios de enero un crédito por 40 millones de pesos para la continuidad de la conservera La Colina en esta temporada, a cambio de garantías y permanencia de la totalidad de sus 130 trabajadores permanentes, luego de la presentación en convocatoria de acreedores en agosto pasado y la paralización de la fábrica.

“El gobierno está dispuesto a evaluar el pedido de 40 millones de pesos con la garantía de que la empresa presente un plan de trabajo que contemple cómo va a ser la evolución de empresa en la que se consigne el reintegro del crédito y que nos garantice la estabilidad del personal de la empresa”, explicó hoy el subsecretario de Industria y Comercio, Guillermo Cruz.

Con este préstamo, el gobierno apunta a que la conservera continúe operando y mantenga los puestos de trabajo en la planta ubicada en la zona sur de San Rafael, donde los empleados están inactivos a la espera de una solución y pago del aguinaldo dado que solo cobraron el mes de noviembre.

El subsecretario detalló que “en base al plan de trabajo es que se podrían hacer los desembolsos hasta alcanzar los $40 millones que solicita la conservera”.

De lograrse la entrega, la fábrica compraría insumos para arrancar la temporada de enlatado durante la segunda quincena de enero.

El primer contacto con la firma se produjo en septiembre pasado cuando el subsecretario pidió una reunión previendo las dificultades que devendrían luego de la convocatoria de acreedores.

En ese momento se puso a disposición de la firma una línea de crédito preacordada en 20 millones de pesos con una tasa de interés del 9 por ciento anual y 12 meses para la devolución, y luego el dueño de la conservera La Colina, Walter De Pellegrin, solicitó una ampliación por 20 millones más.

Además del plan de trabajo que solicitó el gobierno como aval excluyente para la entrega del crédito, la fábrica de conservas deberá presentar garantías de activos reales, que serán evaluados por un tasador de Mendoza Fiduciaria, y comprometer el mantenimiento.

La empresa tiene 130 empleados fijos que, en temporada alta, pueden ampliarse a 600 operarios en la tradicional fábrica de frutas en conservas (duraznos, peras y cóctel) y tomates y salsas enlatados).

“Para nosotros, como Estado, es importante que esté garantizada la devolución del crédito ya sea por la evolución de la empresa o bien por las garantías reales que presenten, pero por sobre todo es importante que se mantengan los puestos de trabajo”, indicó Cruz.

Los funcionarios quedaron a la espera de la respuesta de De Pellegrini a quien le informaron que “apenas presente la documentación tendrá un oficial de crédito para atender su carpeta y listo los tasadores para evaluar las garantías".