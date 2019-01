FMI aconseja extender la edad laboral y reducir la jubilación

Sin ajuste de impuestos y otros gastos, los desembolsos de los sistemas previsionales públicos aumentará en un promedio de 1 y 2,5% del PBI

En el marco de las negociaciones que Argentina tuvo con el FMI para el otorgamiento de créditos, la entidad internacional brindó una serie de recomendaciones para el país: uno de ellas tiene que ver con las jubilaciones.



En este sentido, pide que considere reducir "el tamaño de los beneficios" que recibe cada persona en su jubilación, según la propia definición del organismo multilateral.



En general, aconseja extender la edad jubilatoria, reformar el sistema previsional para que haya más participación del ahorro privado y repensar las leyes laborales para la inclusión de los trabajadores de edad más avanzada, entre otras.



"Con las políticas actuales, los desembolsos de los sistemas previsionales públicos en las economías desarrolladas y emergentes aumentarán en un promedio de 1 y 2,5 puntos porcentuales del PBI respectivamente hacia 2050. Sin ajuste de impuestos y otros gastos, este aumento conducirá a una disminución proporcional en el ahorro público", resalta el informe The Future of Saving: The Role of Pension System Design in an Aging World ("El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas previsionales en un mundo que envejece"), publicado hace dos semanas.



El FMI impulsa “el ahorro privado para la jubilación" y reformar el sistema previsional "de manera cuidadosa para evitar cortar el bienestar de los futuros retirados o alimentar la pobreza en la tercera edad", indica La Nación.



"Los países que tengan una macroeconomía y un sistema jurídico que lo permitan, y con ecosistemas financieros lo suficientemente desarrollados, deberían considerar complementar el sistema previsional público con un plan de pensiones de aportación definida", resume el texto.



Finalmente, también llama a repensar las contrataciones hoy: "Las políticas pensadas para el mercado laboral deberían orientarse hacia la participación de los trabajadores mayores, la atenuación de las brechas de género y el fin de la informalidad", se lee en el texto.