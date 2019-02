Stiuso se cruzó con Berni en un shopping y casi terminan a las trompadas

Había pocos testigos. Los hechos ocurrieron en el Patio Bullrich. El exagente de inteligencia habría llegado a golpear al ex secretario de seguridad

La escena ocurrió en el shopping Patio Bullrich y ante pocos testigos, entre ellos los dos acompañantes que tomaban café junto al ex agente de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso y una persona que estaba con el ex secretario de Seguridad K, Sergio Berni.

Todo ocurrió cuando Berni paseaba por el centro comercial cuando de repente vio a Stiuso sentado en uno de los restaurantes del coqueto paseo de compras de Recoleta y decidió acerarse para saludarlo. Stiuso, en vez de devolverle el saludo, reaccionó enojado y le hizo un pase de facturas, indicó la revista Noticias.

"Sos un caradura. Rajá de acá. Vos le hiciste un seguimiento a mis hijas ¿Cómo te da la cara para saludarme?", habrían sido las palabras del ex agente, mientras se levantó de la mesa con la intención de pegarle. Los testigos aseguran que llegaron a protagonizar una escena de pugilato y que Stiuso le pegó unas cachetadas en la mejilla izquierda.

Berni se defendió diciendo que no él no había mandado a seguir a sus hijas y hasta se justificó ante una fuente de esta revista: "Si yo tuviera el culo sucio, ni me acerco a saludarlo", explicó.

El ex funcionario kirchnerista negó lo sucedido. "No me tocó. Un pibe que lo acompañaba tuvo que salir a separarnos", aseguró a la mencionada revista. "Yo estaba ahí porque me iba a reunir con Santiago Montoya (ex jefe de ARBA)", agregó.

La referencia del "seguimiento" a las hijas de Stiuso se basa en la existencia de una carpeta que habría armado Sergio Berni con movimientos del fallecido fiscal Alberto Nisman y otros personajes relacionados como Stiuso y su familia.