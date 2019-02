¿Cuál es el nuevo destino del petróleo venezolano tras las sanciones de EE.UU.?

El gigante asiático se ha convertido en el principal comprador en la primera quincena de febrero, con un aumento de 66% en las importaciones

Mientras que los flujos a EE.UU. se han detenido, India se ha convertido en el principal comprador de crudo venezolano en la primera quincena de febrero, con un aumento de 66% en las importaciones, llegando a 620.000 barriles por día.

Las refinerías indias Reliance Industries Ltd y Nayara Energy Ltd, que está respaldada por Rosneft Oil Co PJSC, están liderando el impulso.

Sin embargo, las exportaciones de crudo venezolano se han desplomado desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, intensificó las sanciones contra la estatal petrolera del país.

Te puede interesar Por peligro inminente, la NASA desviará un asteroide que impactaría contra la Tierra

Los envíos de petróleo, el producto que financia al régimen del asediado presidente Nicolás Maduro, cayeron a 1,12 millones de barriles por día en la primera quincena de febrero, una baja de 9,2% en comparación con el mismo período en enero.

Ningún barco con destino a EE.UU. ha salido de los puertos venezolanos en todo este tiempo.

Siete embarcaciones cargadas de petróleo para las refinerías estadounidenses Valero Energy Corp y Chevron Corp han quedado varadas desde que se anunciaron las sanciones el 28 de enero, dado que la estatal Petróleos de Venezuela SA exige el pago por adelantado de los cargamentos.

Entretanto, China, aliado de larga data, está luchando por recuperar al menos u$s50.000 millones que prestó a Venezuela en los últimos 12 años. Los envíos se han ralentizado y las importaciones cayeron un 50%, llegando a 120.000 barriles diarios.