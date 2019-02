Video: duro relato de la víctima del robo cometido por el hijo de Federica Pais

"Me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera", afirmó sobre el hecho, conmocionada, una mujer del partido de Vicente López

Uno de los hijos de la conductora Federica Pais fue detenido en la localidad bonaerense de Vicente López acusado de "robo calificado" en la modalidad "motochorro".

Se trata de Dante Casermeiro, quien fue arrestado este domingo por la tarde junto a Octavio Laje, hijo de un diplomático, según indicaron fuentes policiales.

En este marco, la damnificada por el violento accionar de los motochorros habló y contó en detalle cómo fue el incidente.

"Me apuntaron con un arma y yo no podía… No sabía cómo hacer. Llamaba a los vecinos y nadie salía", relató Claudia, la vecina de Vicente López que sufrió el accionar del hijo de Pais.

"Me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera. Me escondí atrás de un árbol para que no me dieran un tiro, y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo. Temblaba de miedo".

Y agregó que los motochorros "no se sacaron el casco, nada".

"Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas", comentó la mujer.