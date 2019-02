El petróleo cae tras nuevos ataques de Trump contra la OPEP

Los precios del petróleo cayeron este lunes tras las nuevas críticas del presidente estadounidense Donald Trump a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a la que pidió que "se calme".

"Los precios del petróleo están subiendo demasiado. OPEP, por favor, relájate y tómatelo con calma. El mundo no puede soportar una subida de precios ¡frágil!", escribió Trump en Twitter, provocando una caída del crudo tanto en Londres como en Nueva York.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!