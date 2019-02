Muerte de Natacha Jaitt: detuvieron al empresario Raúl Velaztiqui Duarte

Es la persona que llevó a la actriz al salón Xanadú. Los investigadores observaron varias contradicciones y quedó en la mira por falso testimonio

El empresario Raúl Velaztiqui Duarte fue arrestado esta madrugada por falso testimonio. Velaztiqui Duarte fue la persona que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos Xanadú, donde el sábado por la madrugada la actriz y modelo fue hallada muerta.



De nacionalidad paraguaya, Velaztiqui Duarte tiene 47 años, es profesor de danza y organizador de eventos con su propia firma, Veluarte Produccione . Según su declaración, es amigo de la actriz "desde hace muchos años", pero hace poco reanudó la frecuencia de verse.



"Nos reencontramos hace unos días, el 31 de enero creo, y ahí surgió la idea de hacer proyectos en común, de hacer eventos juntos", había dicho tras el trágico desenlace.



El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, explicó que anoche se le volvió a tomar declaración testimonial a la persona que acompañó a la modelo al salón de fiestas. Los fiscales corroboraron que había muchas contradicciones con la primera intervención del empresario en el expediente y decidieron ordenar la aprehensión de Velaztiqui Duarte. "Se lo ha imputado por el delito de falso testimonio", detalló.



El jefe de los fiscales bonaerenses aseguró además que aún no hay nada definido en la causa. La caratula del expediente es averiguación de causa de muerte. "Hay algunos elementos que tienen una carga de congruencia excesiva, todo está groseramente en la misma línea de muerte por causas naturales y los fiscales toman una alerta especial", analizó.



"La estructura de la prueba, la dirección de las cámaras y demás les genera a los fiscales alguna sospecha que los obliga a trabajar con mucha prolijidad", agregó Conte Grand.



Además, por las cámaras de seguridad del salón de eventos, se habría comprobado que Velaztiqui Duarte se llevó en su mochila el celular de Jaitt, cuando dijo que no sabía dónde estaba el equipo.



Federico Albano, abogado de Jaitt, reiteró que había muchas contradicciones en las declaraciones de Velaztiqui Duarte. "No nos cuadra lo que nos muestra la escena con lo que ocurrió realmente", aseguró en declaraciones televisivas.



"La primera contradicción es que el empresario, que es quien va a buscar a Natacha Jaitt a su casa (con la camioneta FIAT Adventure color rojo) y es quien la lleva a este lugar de eventos, habla de que en ningún momento la vio consumir (drogas). Que él salía y entraba todo el tiempo en el lugar donde estaban ellos cenando y que en ningún momento la vio consumiendo ningún tipo de psicotrópico, cocaína ni nada por el estilo", señaló Albano.



La autopsia determinó que Natacha Jaitt sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica" y presentaba restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.



Velaztiqui Duarte quedó detenido y alojado en la Comisaría 4 de Tigre. Además, durante este martes también volverán a declarar el resto de los testigo.