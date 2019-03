Victoria's Secret llega al país: la insólita y trágica historia de su creador

Roy Raymond creó la marca para evitar pasar vergüenza cuando iba a comprar este tipo de ropa. La empresa creció de manera vertiginosa. ¿Qué pasó con él?

Victoria’s Secret, el gigante estadounidense de moda íntima propiedad de L Brands, llega a la Argentina.

Grupo David -que es con quien operará-, ha impulsado la presencia de la empresa desde 2009 en diversos países de la región. Con estas próximas expansiones, que incluye además de Argentina a Paraguay y Uruguay, la compañía romperá la barrera de los diez mercados en Latinoamérica.

Pero esto es solo una parte de su historia.

Victoría's Secret es una marca que desembarcó en San Francisco, Estados Unidos, gracias a la timidez de Roy Raymond quien quiso comprar un conjunto de ropa interior para su esposa, pero su mala experiencia logró un negocio aunque también una maldición.



Raymond, en 1977, sufría mucha vergüenza cada vez que tenía que enfrentarse a ese tipo de compras.



Fue así que el estudiante de Stanford decidió convertir aquel mal trago en una tienda propia.



Con ayuda de un préstamo bancario de u$s40.000 y a otros u$s40.000 que obtuvo de sus parientes, este hombre creó Victoria's Secret, un negocio con el objetivo de que los hombres pudieran comprarle lencería a sus esposas sin pasar la vergüenza que le hacían sentir los empleados de los otros locales.



Raymond lo hizo transformando la manera de comprar ropa interior. Su nombre hace honor a la reina Victoria I de Reino Unido.



El cambio estuvo en la forma de mostrar los conjuntos, las vidrieras e incluso en el trato hacia los empleados que preguntaban a los compradores por los talles y asesoraban.



Al primer negocio, ubicado en el centro de Palo Alto, se complementó con una venta por catálogo.



Desde ese momento, todo fue éxito. Raymond ganó u$s500.000 el primer año y se animó a más: abrió un local en San Francisco.



Victoria's Secret contaba con seis locales, disponía de un catálogo de 42 páginas y, según diversas fuentes ingresaba u$s6 millones al año.



Para sorpresa varios, Roy decidió vender Victoria's Secret a la firma The Limited, cuyo propietario es Leslie Wexner, por u$s4 millones ya que creía que estaba haciendo el negocio de su vida.



The Limited no cambió la imagen que Raymond impuso a Victoria'’s Secret, sino que logró difundirla por los EE.UU.



Abrió tiendas en diversas zonas, en su mayoría dentro de centros comerciales. También comenzaron a producir perfumes, zapatos y otro tipo de prendas.



En menos de una década, The Limited logró convertir a Victoria's Secret en la marca más exitosa de ropa interior en EE.UU.



Tomaron decisiones estratégicas muy acertadas como contratar Top Models para sus anuncios y desfiles prescindiendo de las famosas que anunciaban la marca por aquel entonces.



Raymond tomó ese dinero y quiso incursionar en el mercado de ropa para chicos, pero fracasó.



Mientras tanto, Wexner le dio a Victoria's Secret un impulso global. Llegó a abrir 600 locales en todo el mundo, posicionarla a nivel mundial y llegar a facturar US$ 1000 millones.



Su histórico fundador, por su parte, estaba en la quiebra.



Raymond estaba en bancarrota, se divorció de su mujer en 1992 y cayó en una depresión.



Su mala situación lo llevó a tomar la peor decisión: saltó del puente Golden Gate. Encontraron su cuerpo en la Bahía de San Francisco unos días después.