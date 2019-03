La furia de Baby Etchecopar: "Liberaron al que quiso violar a mi hija y volvió a robar"

Uno de los ladrones que en 2012 baleó a Baby Etchecopar fue detenido por la Policía Bonaerense cuando intentaba robar una casa en la zona de Villa Martelli

Uno de los ladrones que en 2012 baleó a Baby Etchecopar fue detenido por la Policía Bonaerense cuando intentaba robar una casa en la zona de Villa Martelli. Lucas Velázquez estaba condenado a nueve años de prisión por el violento asalto al conductor de radio y televisión, pero fue beneficiado con salidas transitorias.



Velázquez era menor de edad cuando junto a otros delincuentes ingresó a la vivienda de Etchecopar en 2012 y hubo un feroz tiroteo con el conductor, que fingió sufrir un infarto para buscar un arma en su mesa de luz y dispararle a los delincuentes. En 2013, el joven fue condenado a nueve años de prisión, pero tiempo atrás la Justicia lo benefició con salidas transitorias.



Este domingo fue detenido por la Policía Bonaerense en un operativo en Villa Martelli, luego de que un vecino denunciara que una persona había intentado ingresar a una vivienda en la calle Ameghino al 700. Alertados por el 911, los uniformados llegaron al lugar y detuvieron a Velázquez junto a un cómplice, Nicolás González, de 26 años.



La Bonaerense los detuvo acusados de "tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento". Lo llamativo es que cuando lo trasladaron a la comisaría 4°, descubrieron que Velázquez tenía una condena a nueve años de cárcel y contaba con el beneficio de las salidas transitorias.



Cuando cometió el robo a la vivienda de Etchecopar, Velázquez era menor de edad. Hoy tiene 24 años y debía cumplir condena hasta 2022. Este lunes, en su programa de Radio 10 Baby Etchecopar le apuntó a la jueza Silvia Noemí Chomiez, por otorgarle al condenado el beneficio de salidas transitorias.

Además, Etchecopar calificó a la jueza como una "sacachorros" y "garantista". "Me da mucha bronca que Luquitas siga matando gente por la calle. Sería muy feliz si la gobernadora (María Eugenia) Vidal y el ministro de Justicia (Germán Garavano) echaran a Chomiez".



En este sentido, Etchecopar recordó: "Hace seis años que digo (a la jueza) que no largue a Lucas Velázquez. Le pegó dos tiros a mi hijo y lo dejó en agonía, es un delincuente, quiso violar a mi hija, me tiró a la garganta y no salió el tiro. Termina dentro de tres años muerto bajo las balas de un vecino".



Velázquez fue condenado en 2013 a diez años de cárcel, aunque luego la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, Chomiez, le redujo un año la pena por el violento robo en la casa de Etchecopar, cuando el 13 de marzo de 2012 ingresaron delincuentes y tanto él como su hijo Federico fueron atacados a balazos y se enfrentaron a los tiros con los ladrones.