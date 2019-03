"Salgan todos, el avión va a explotar": caos y desesperación en pleno vuelo tras un aviso de evacuación

Eran 188 los que estaban a bordo del avión Boeing 777 de Air China que viaja de Pekín a Los Ángeles. Cuando el vuelo iba por Anadyr, Chukotka, Rusia, se anunció una emergencia, en la que se hablada de un posible incendio, y aunque resultó ser falsa, causó un gran caos entre los pasajeros.

Los gritos se adueñaron de la nave, que seguía en vuelo. "Cuando la azafata abrió la puerta, gritó: ‘Dejen todo, evacúen inmediatamente. El avión explotará’. La cabina está llena de gritos y pánico y la azafata está haciendo todo lo posible para mantener el orden", publicó uno de los pasajeros.

Air China Boeing 777 emergency landing in Russia due to false fire alarm on Tuesday morning. Beijing to LA flight landed in Chukotka, Russia! pic.twitter.com/6BFaWtmSoD

I was in the CA983 and i met Anadyr thanks to @airchina in fact is in the Middle of knowhere.

From now, i pay attention to the evacuation process pic.twitter.com/0RR3yVtxQo