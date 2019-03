Primer día de paro docente: ante reclamo por paritarias, el Gobierno dijo que hubo "baja adhesión"

En el primer día de la medida de fuerza nacional, los maestros acusaron al Ejecutivo de "patrón de estancia". El oficialismo minimizó y criticó el paro

Gremios docentes marcharon este jueves a la Plaza de Mayo en la primera jornada de paro, denunciaron un "desfinanciamiento educativo", reclamaron la convocatoria a paritarias nacionales y acusaron al Gobierno de asumir una actitud de "patrón de estancia".

En el acto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, se quejó de que "desde el Gobierno hablan como ángeles y gobiernan como demonios".

La sindicalista se quejó de que "han eliminado por decreto la paritaria docente. Están llevando a las escuelas de todo el país a situaciones muy difíciles".

"Nos sacaron las becas para nuestros pibes, chicos y chicas de sectores populares ya no van a la universidad, ni al terciario ni al secundario", añadió.

Los cuatro grandes gremios docentes que convocaron a la masiva movilización y al paro de 72 horas fueron CTERA, Ademys, la Conadu y los privados de Sadop.

La protesta fue cuestionada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que hubo una "baja adhesión, que debe inducir a quienes promovieron el paro, que ya tenían previsto convocar desde diciembre, a la reflexión y a pensar que hay que volver a negociar priorizando que los chicos estén en el aula".

"Cuando hablamos de educación hablamos del futuro de los chicos y las chicas. No hay nada más importante que eso, y no hay ningún otro compromiso mayor que el de ayudarlos para que tengan un futuro prometedor, porque si ellos no lo tienen, no lo tendrá el país", señaló.

Asimismo, manifestó que "para un argentino que defiende la educación pública es doloroso hasta que un solo chico se haya quedado sin clases".

Desde el lado gremial, Alesso remarcó: "Las maestras y los maestros reclamamos toda la vida por condiciones digna para enseñar y aprender. Nos quieren calladas, nos quieren sumisas, quieren que repitamos el discurso de la derecha. Para ellos la escuela está en crisis, pero son ellos lo que quieren mercantilizar la educación y hacen convenios con ONGs para nuestra capacitación".

La medida de fuerza de 72 horas, que se sintió fuerte en la provincia de Buenos Aires, fue dispuesta por CTERA, que decidió extender el paro hasta el viernes 8, en adhesión al paro nacional de mujeres.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunció que el salario promedio de los docentes argentinos está en los 20.500 pesos en bruto, es decir, sin descuentos jubilatorios y otros impuestos, y sostuvo que el 70% de los docentes es pobre, ya que cobra menos de 26.442,92 pesos, que es lo que en enero costó la canasta básica.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a la huelga de tres días tras el fracaso de la última reunión de negociación paritaria.

El Gobierno de María Eugenia Vidal ofreció aumentar salarios de este año sobre la base del índice oficial de inflación y sumar un 5% adicional en diciembre.

Pero los gremios piden compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por el aumento del costo de vida durante el año pasado.

En la Ciudad de Buenos Aires, 15 de los 17 gremios docentes del distrito aceptaron la propuesta salarial del gobierno porteño: los dos sindicatos que rechazaron la oferta fueron UTE y Ademys.

En este marco de conflicto, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, cuestionó que las docentes se plieguen al Paro Internacional de Mujeres el próximo viernes, al señalar que "no tiene sentido" esa decisión, porque "no hay distinción de género en los chicos que necesitan ir a clases".

"La adhesión del día 8 por el Día de la Mujer no tiene sentido, no hay distinción de género en los niños que necesitan ir a clases", afirmó el funcionario bonaerense en declaraciones al canal TN.

Villegas calificó el paro docente como una "falta de respeto" a los alumnos y ratificó que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro.

"Aún provincias que acordaron reciben como respuesta un paro. Es un paro con alto contenido político", se quejó el funcionario.

Polémica por el nivel de adhesión

La primera jornada de paro docente disparó la habitual contraposicón de versiones sobre los niveles de acatamiento a la medida de fuerza, ya que mientras los gremios la estimaron en 90%, el gobierno bonaerense dijo que rondó el 38%.

El Gobierno bonaerense advirtió que descontará los días de paro, como lo viene haciendo en cada conflicto.

Los sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense resolvieron declarar un paro de 72 horas, en paralelo con la convocatoria de la huelga nacional llevada a cabo por la CTERA.

En su primer día, el acatamiento de los maestros a la medida de fuerza fue alto, pero los porcentajes difieren según la fuente consultada.

El SUTEBA, que conduce Roberto Baradel, aseguró que la adhesión a la medida superó el 90%.

Sin embargo, desde la Gobernación apuntan sólo un 38% de adhesión y 98 servicios educativos cerrados.

El dato oficial surgió de relevar 9.838 escuelas públicas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 inspectores y más de 9.000 directores de escuelas.

La adhesión habría sido fuerte en distritos del Conurbano bonaerense, en especial en el partido de La Matanza.

En las escuelas municipales de Chascomús se registró un promedio del 50 por ciento de acatamiento.

En La Plata una mayor cantidad de docentes se plegaron al reclamo y oscilan entre 85% relevado por UDOCBA y el 90% que pudo registrar SUTEBA.

El partido de La Costa sigue la misma tendencia con un 85% de acatamiento y un 90% en Pinamar.

Según datos solicitados a la Jefatura Distrital de Educación, el porcentaje de adhesión al paro docente en la ciudad de Pigüé es del 53% para el turno mañana y 58% para el turno tarde.

En Mar del Plata aseguran que el acatamiento supera el 80% y va en aumento.

El 98% de la docencia del partido de Zárate adhirió a la medida, indicaron los gremios.

La administración de María Eugenia Vidal envió inspectores a controlar el grado de acatamiento de docentes y a hacer un relevamiento para poner en marcha el descuento del día no trabajado.

El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, afirmó que la administración bonaerense no entiende por qué los docentes decidieron ir a una huelga cuando la paritaria se encuentra abierta.

El funcionario señaló, además, que el Gobierno de María Eugenia Vidal decidió que se abran todas las escuelas y los comedores, dado que si bien hay docentes de paro también hay maestros que decidieron no adherir para no sufrir el descuento por día no trabajado.

Vidal se presentó en la Escuela primaria 37 en Villa Bosch a la que concurren 400 chicos para dar apertura al ciclo lectivo 2019, donde agradeció a los maestros que decidieron no adherir a la huelga de 72 horas convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

"Hoy hicimos con la Gobernadora un acto de inicio de clases, porque las escuelas están funcionando en la Provincia", dijo Sánchez Zinny.

Y agregó: "Nos gustaría pagar todo lo que podamos pagar... Ese es el debate: creo que hay que destinar todo el presupuesto posible en educación, siguiendo con el diálogo con los gremios para que no termine en un paro".

También recordó que la gestión Vidal se reunión "muchas veces" con los gremios y en esos encuentros se ha dialogado sobre el salario, los problemas de infraestructura de las escuelas y de política educativa.

"Mientras el diálogo esté abierto no pueden llamar a paros, porque estas medidas de fuerza van en contra de la educación", se quejó el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.