El juicio por la inundación de La Plata terminó con un solo condenado que deberá pagar $12.500

Este miércoles empezó y concluyó el juicio oral por las inundaciones en la ciudad de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013, que dejaron un saldo de al menos 89 muertos.

Sergio Ariel Lezana, un funcionario municipal de Defensa Civil, era el único acusado por incumplimiento de funcionario público y fue el único condenado. Será inhabilitado para ejercer cargos públicos por un año y deberá pagar una multa de ente 700 y 12.500 pesos.



En principio también había sido procesado el titular de Defensa Civil de la Provincia, Miguel Ángel Di Lorenzo, pero este falleció meses atrás. De esta forma, si bien el juzgado correccional 4 llamó a declarar a distintos testigos, Lezana, funcionario de segunda línea, fue el único acusado que se sentó en el banquillo y que podía recibir una pena.



Las palabras de Lezana, fueron: "Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil". Con eso, según el artículo 378 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ante la confesión del imputado podría omitirse la presentación de prueba, si estuvieren de acuerdo el Juez -en este caso Claudia Greco-, el Fiscal –Jorge Paolini– y el Defensor –Juan Di Nardo-. Y así ocurrió.



El delito que se le imputó al funcionario municipal de Defensa Civil no implicaba el cumplimiento efectivo de prisión. Por esta razón las únicas condenas que recibió tras el proceso que se llevó adelante este miércoles son: la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre un mes y un año, además de una multa de entre $700 y 12.500 pesos. La sentencia se conocerá recién el 15 de marzo.



Entre los testigos que iban prestar declaración durante el único día de juicio y que finalmente no debieron hacerlo se encontraban el ingeniero Pablo Romanazzi, autor de un libro sobre las inundaciones; la científica Nora Sabbione; y los ex delegados municipales de Villa Elvira, Los Hornos, Ringuelet, San Carlos y Melchor Romero.



Romanazzi en su libro, que estuvo dentro de la evidencia analizada por los magistrados en la causa, cuestionó la falta de una "planificación integrada" para afrontar una tormenta de la magnitud de la ocurrida el 2 y 3 de abril. En el texto mencionó además que "la región de La Plata tenía advertencias sobre su situación de riesgo de inundación latente", en relación a graves precedentes acaecidos en 2002 y 2008.



En 2015, la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Inundación pidió que se cite a declarar a Daniel Scioli y Pablo Bruera, gobernador de la provincia de Buenos Aires e intendente de la Plata durante las inundaciones, respectivamente.



Sin embargo, los pedidos fueron infructuosos. El mencionado informe determinó que, ante una tragedia de similar naturaleza, los primeros responsables de organizar la evacuación son los municipios. La resolución del proceso trajo este miércoles un evidente malestar entre familiares de las víctimas.