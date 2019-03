Denuncian que los Caniggia no pagan el alquiler hace tres años

Según el dueño de la mansión en Marbella, el exjugador de fútbol le adeuda unos 500.000 euros. Ya inició acciones legales para desalojarlos

En el juzgado de primera instancia número 5 de Marbella, el británico Mike Partridge radicó una denuncia contra Claudio Paul Caniggia y su esposa,Mariana Nannis, por usurpación de su propiedad, la mansión de Marbella donde habita la familia del exjugador de fútbol.

El informe se dio a conocer en el programa "Pamela a la tarde" en el cual el periodista Facundo Pastor mostró la documentación correspondiente, y donde se emitió una entrevista con el propio Partridge.

Según sus palabras, los Caniggia alquilaron la mansión en 2004, y en 2016 habrían dejado de abonar el alquiler. El denunciante asegura que le deben 500.000 euros, y que radicó la denuncia porque las órdenes de desalojo nunca fueron acatadas.

"Están atravesando un conflicto judicial muy serio y polémico, pero no es en Argentina", anticipó Pastor. "Es una investigación judicial que involucra al clan Caniggia. Vamos a ver los detalles de un expediente muy caliente que los pone en jaque a los dos. El título sería: el clan Caniggia, okupas vip", amplió en la venta del tema.

Ante la inquietud de Pamela David, el periodista contó que "Están usurpando una mansión en Marbella y esto es un escándalo judicial. El denunciante es un ciudadano inglés llamado Mike Partridge que les alquiló la mansión y quiere recuperarla".

Te puede interesar Artistas kirchneristas estuvieron en un acto a favor de Maduro

"En el reality Caniggia libre que emite MTV se muestra la mansión que no es de los Caniggia. Ellos le hicieron creer al canal y a la gente que la propiedad es de ellos", destacó el periodista.

Antes de presentar un informe, el periodista aclaró que "Esta historia se inicia en enero de 2014 cuando firmaron un contrato de arrendamiento (así se dice en España) por dos años. Es decir, venció en 2016".

Mike Partridge se llama el dueño de la propiedad y habló en exclusiva con el programa que conduce Pamela. "Dice que desde enero de 2016 dejaron de pagarle", remató Pastor.

Te puede interesar Javier Milei le quitó su apoyo a José Luis Espert para las próximas elecciones

Entonces pusieron un video del propietario inglés, quien dijo que "Alquilaron la casa por cinco años y hace tres que no pagan. Por eso hay una orden de desalojo. Ellos no van a admitirlo, pero por este tema el contrato está rescindido desde 2016.

"Los Caniggia no me pidieron permiso para filmar en la casa. No hay dudas que eso es ilegal. Ella (por Mariana Nannis) dice que esa es su casa y eso es una burda mentira porque la casa es mía. De hecho, es mi casa de fin de semana. Ellos aparentan que la casa es de ellos y hacen uso sin poner dinero".

Después de un informe en el que se detallaba el tema, Facundo Pastor exhibió documentación que está en el juzgado.

Más tarde, Gonzalo Nannis, enfrentado desde hace años con su hermana Mariana, sumó su testimonio en el programa de Pamela David y explicó que la mansión puede ser "una pantalla" para aparentar que tienen dinero.

"Yo tenía entendido que ellos esta casa la estaban alquilando con una opción de compra. Yo no la conozco, pero es una casa de 1.800 metros cuadrados con casa de invitados de 500 metros cuadrados", aseguró, y contó que los Caniggia son de deberle plata a todo el mundo, inclusive a él.