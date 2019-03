Se estrelló un avión Boeing 737 en Etiopía con 157 personas a bordo

Un avión de la compañía Ethiopian Airlines que se dirigía desde la capital etíope a Nairobi se estrelló este domingo con 157 personas a bordo

Un avión de la compañía Ethiopian Airlines que se dirigía desde la capital etíope a Nairobi se estrelló este domingo con 157 personas a bordo, informaron este domingo las autoridades del país, que no han concretado el número de víctimas.



"Confirmamos que nuestro vuelo ET 302 de Adís Abeba a Nairobi sufrió hoy un accidente", indicó Ethiopian Airlines en un comunicado. "Creemos que hay 149 pasajeros y ocho tripulantes a bordo pero estamos confirmando detalles sobre los pasajeros que tomaron el vuelo", se agregó.



La aerolínea indicó que "están en curso las operaciones de búsqueda y socorro" y que "no hay información confirmada sobre supervivientes o posibles heridos".



La Oficina del primer ministro etíope, Aby Ahmed, expresó "sus más profundas condolencias a las familias de aquellos que han perdido a sus seres queridos", según lamentó vía Twitter.



Se desconocen las causas de este accidente del avión modelo Boeing 737-800MAX, con 149 pasajeros y 8 miembros de tripulación, según medios locales, que realizaba un vuelo regular a la capital keniana de Nairobi.



El avión despegó a las 08:38 (06:38 GMT) del aeropuerto internacional Bole de Adís Abeba y "perdió contacto" seis minutos después y a la altura de la localidad de Bishoftu, a 60 kilómetros de la capital.



Con número de vuelo ET302, el Boeing 737 tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Nairobi Jomo Kenyatta a las 10:25 hora local (07:25 GMT).



Ethiopian Airlines también aseguró que establecerá un centro de información y una línea telefónica para que los parientes de los pasajeros puedan comunicarse.



Un Boeing 737-800MAX, del mismo modelo que se precipitó este domingo en Etiopía, sufrió un accidente en octubre 13 minutos luego de despegar del aeropuerto de Jakarta, en Indonesia. Murieron las 189 personas a bordo de este vuelo de Lion Air.



En tanto el último accidente de Ethiopian Airlines ocurrió en 2010, cuantro otro Boeing 737-800 explotó poco después de despegar de el Líbano, matando a 83 pasajeros y siete tripulantes.



Una Junta Investigadora libanesa concluyó en ese entonces que el accidente había sido provocado por error humano en el manejo de la velocidad, altura y dirección del avión en medio de una intensa tormenta. Aunque la aerolínea rechazó estos hallazgos y sostuvo que había tenido lugar una explosión en el avión, posiblemente de un motor, en base a testigos que dijeron ver una "bola de fuego cayendo al mar".