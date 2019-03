Daniel Scioli lanzó su precandidatura y presentó sus diez medidas de gobierno

Con un acto plagado de críticas al actual Gobierno, Daniel Scioli lanzó su proyecto presidencial, con miras a las elecciones primarias del 11 de agosto

Con un acto plagado de críticas al actual Gobierno, Daniel Scioli lanzó su proyecto presidencial, con miras a las elecciones primarias del 11 de agosto, en el teatro ND Ateneo. "Mi decisión está tomada: voy a ser precandidato a Presidente", aseguró.



Scioli le envió un saludo a Cristina Kirchner y se "solidarizó" por los problemas de salud de su hija Florencia. El excandidato en 2015 repasó todo lo que le había vaticinado en el debate presidencial de ese año al entonces candidato Mauricio Macri y le pregunto irónicamente: "Ahora soy yo el que pregunto: ¿en qué se ha convertido su revolución de la alegría?".



"Voy a ser candidato al servicio de todos los argentinos que anhelan otro camino", repitió y vaticinó que será la elección "entre más ajuste o el gran desarrollo nacional". Prometió unir a los argentinos "para evitar intentos de reformas laborales" y para no aceptar "ninguna reforma previsional".



Scioli repasó todas las fisuras del gobierno de Macri y castigó una y otra vez el ajuste antes de presentar un plan de diez medidas de Gobierno.



Scioli enumeró diez medidas: una gran concertación nacional, la recuperación inmediata del salario y las jubilaciones, el abordaje integral de la justicia y la seguridad ciudadana, tarifas de servicios justas, accesibles y razonables sin "tarifazos", incentivos a la producción con bajas tasas, condiciones de inversión, simplificación y reducción de impuestos; aumento de presupuesto en educación, ciencia y tecnología; garantizar tierra techo y trabajo y un replanteo de los compromisos con organismos internacionales.



"Si hay algo que me enorgullece es que nunca dejé un salario por debajo de la inflación", señaló Scioli.



"No puede cerrar una sola pyme más en la Argentina", dijo.



Scioli prometió "trabajo, educación y salario digno"; que "el salario y las jubilaciones no pueden seguir siendo la variable de ajuste"; que "si la gente gana más, consume más"; reclamó "paren de pedir prestado", y concluyó que tras su derrota de 2015 "ellos ganaron pero la Argentina perdió" y que "lo que ellos llamaban cambio fue un retroceso".