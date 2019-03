Por qué se fue Jorge Asís del programa Animales Sueltos

El periodista y escritor sorprendió con el anuncio de su partida. Era uno de los puntos más atractivos del ciclo político que conduce Alejandro Fantino

Jorge "Turco" Asís era una de las figuras destacadas de Animales Sueltos, el programa político de Alejandro Fantino.

Y se esperaba que, en este año electoral, su participación y sus revelaciones de los días jueves cobraran todavía mayor relevancia. Por eso, su renuncia, planteada públicamente en un breve mensaje de Twitter, causó mucho sorpresa.

"De pronto deja de interesarme participar en las medianoches de jueves @animalesoficial Me voy. Sin desangrarme. Un pepino. No ampliaremos", escribió Asís este sábado.

ANIMALES

De pronto deja de interesarme participar en las medianoches de jueves @animalesoficial

Me voy. Sin desangrarme. Un pepino.

No ampliaremos. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 16 de marzo de 2019

La producción del programa confirmó la salida del programa y reveló las razones: "Jorge se molestó porque a partir del próximo viernes se incorpora al programa Alfredo Casero, para hacer durante cuatro viernes el mano a mano de ese día con Alejandro. El segmento de Asís es lo jueves, por lo tanto nada modifica la mecánica del programa, es sumar otra voz al ciclo", dijeron, según publica el periodista de espectáculos Adrián Pallares en Infobae.

"Se enojó y decidió irse, renunció ayer y decidimos aceptarle la renuncia. La verdad es que estamos todos muy sorprendidos por la situación. Alejandro lo quiere mucho a Jorge y siempre le dio un lugar destacado dentro del programa y por eso le llamó tanto la atención esta decisión, pero no vamos a presionar a nadie que no quiera quedarse", agregaron desde la producción de Fantino.

Pallares, en Infobae, afirma que pudo acceder al mensaje de WhatsApp que Asís envió para contar su decisión: "La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devalúan. Pero compensan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos. De pronto me siento incómodo. Y yo no estoy incómodo en ninguna parte".