Daniel Scioli será denunciado por lavado de dinero

El precandidato a presidente, Daniel Scioli , será denunciando ante la Justicia Federal por lavado de dinero a través de una de sus sociedades

El exgobernador y precandidato a presidente, Daniel Scioli , será denunciando ante la Justicia Federal por lavado de dinero a través de una de sus sociedades.



Según informaron en La Cornisa, la denuncia será presentada este lunes en Comodoro Py por la abogada Silvina Martínez, quien sostiene que Scioli utilizaba una sociedad anónima para "blanquear dinero" por medio del alquiler y la venta del Multiespacio La Posada a su "empresario amigo" Ricardo Estanisláo Miller. La causa será sorteada para saber cuál se los doce juzgados federales se hará cargo.

Esta operación -por la que el exgobernador recibió u$s3.800.000 en 2017- se hizo a través de Capanone S.A., de la cual Scioli es el socio mayoritario. Miller, a su vez, fue el empresario que recibió la construcción de las Unidades de Pronta Atención Médica (UPA).

En la denuncia se señala que Milller le alquiló y compró a Scioli uno de sus espacios en Villa La Ñata. "La modalidad es la misma que utilizaron Néstor y Cristina Fernández con sus empresas hoteleras y venta de inmuebles: Hotesur y Los Sauces . Scioli hizo exactamente lo mismo en connivencia con el empresario Miller", afirmó Silvina Martinez.



Miller, a quien el fiscal de La Plata, Alvaro Garganta, describe como el "Lázaro de Scioli" alquiló un establecimiento, que no usó, pegado a su residencia en Villa La Ñata. Tiempo después, le compró este predio de tres mil metros cuadrados a un precio por encima del mercado.

En esta nueva denuncia, Scioli será investigado por lavado, que es un delito federal, presuntamente perpetrado por una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Para hacer la denuncia, Martínez tuvo en cuenta el paralelismo con las causas Hotesur y Los Sauces en donde se investigó a Lázaro Báez y Cristobal López en el pago de las habitaciones no ocupadas del hotel Alto Calafate a cambio del otorgamiento de obra pública y otros negocios.



Miller fue favorecido con la construcción de 15 de los 19 establecimientos médicos llamados Unidades de Pronta Atención Médica (UPA). "Así como los Kichner en su empresa Los Sauces registraron a un solo empleado llamado Ramón Angel Díaz Díaz; Scioli incluyó a un solo trabajador en su sociedad Capanone. Se llama Nicolás Manuel Varela quien fue asistente personal del ex gobernador durante su gestión", expresó Martinez.



Capanone empezó a operar con un capital social de 11 centavos (0,106 pesos, según la denuncia) cuando la ley exige que sea de al menos 100 mil pesos. En el último directorio inscripto en la Inspección General de Justicia quedó asentado que la presidenta de Capanone S.A. es Lucia Antonieta Di Nunzio, prima del exgobernador.



De acuerdo al documento que presentará Martínez, Scioli "hacía un retiro de dividendos anticipados de la sociedad, lo que es, a todas luces, una maniobra que es ilegal. Lo hacía por medio de la simulación de supuestas deudas del exgobernador con la empresa o de Capanone con Scioli. Así habría conseguido ocultar su verdadero crecimiento patrimonial que podría derivar en un enriquecimiento ilícito ".



Capanone S.A. no posee ninguna actividad, excepto la titularidad sobre bienes e inmuebles de Scioli. "Se trata de una cáscara societaria que el exgobernador habría usado para esconderse y blanquear fondos", denunció Martínez.



Según la denuncia esta operatoria le permitió al precandidato a presidente un crecimiento patrimonial exponencial: en 2007 Scioli declaró tener solo 400 mil dólares. Sin embargo, siete años después triplicó sus activos que ascendieron a 1.3 millones de dólares. Según los datos del Registro de Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Capanone adquirió cinco inmuebles.



Scioli declaró la tenencia de un Ford Mondeo modelo 98 que compró en 2002. Sin embargo, a Capanone le atribuyó la posesión de una camioneta Kia Carnival ex 2.2 AT, modelo 2013, valuada en 60 mil dólares.



De acuerdo a los registros oficiales, Capanone también es dueña de Sunshine S.A. cuya actividad principal es el servicio de guardería náutica. En enero de 2017, Scioli y su grupo económico aumentaron su participación en Sunshine y se quedaron con el 95% de las acciones. El actual diputado las compró a cambio de cinco millones doscientos ochenta mil pesos.



"Scioli necesitaba blanquear, digamos veinte millones de pesos (..) entonces se inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban los impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito legal. Luego el exgobernador retiraba el dinero como adelanto de dividendos de la empresa y listo. Circuito cerrado", dijo Martinez, para demostrar que Capanone funciona como el testaferro jurídico del ex gobernador.