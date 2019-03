Carlos Melconian: "Este año no habrá crecimiento"

El economista Carlos Melconian analizó el plan económico del Gobierno y pronosticó que "va a bajar la inflación a las piñas" pero no "no habrá crecimiento"

El ex presidente del Banco Nación calificó la estrategia económica como una "cosa básica y rústica que tiene como objetivo evitar una espiralización cambiaria". De ahí que lo calificó como "el plan picapiedra", aunque aclaró que le puede permitir ganar las elecciones a Macri.



No obstante, aclaró que las medidas de austeridad que buscan alcanzar la emisión monetaria cero y el déficit fiscal cero eran necesarias porque Argentina "iba rumbo al default".



Además, explicó que otro de los "conflictos" que afecta la estabilidad es que "todo esto se desarrolla en medio de una carrera electoral".



"El 'plan picapiedra' intenta asegurar determinada estabilidad cambiaria y algún respiro inflacionario. Pero no es un plan integral de estabilización. Este plan va a bajar la inflación a las piñas", explicó durante una entrevista con Luis Majul.