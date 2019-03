Video: Megatlón le salvó la vida a uno de sus socios

Uno de los usuarios de la cadena de gimnasios tuvo una muerte súbita dentro del local, y los profesionales del lugar lo atendieron

"Vos no sabés lo que siente hablar con una persona que te salvó la vida", le dijo Eduardo Garberi desde terapia intensiva a Nicolás Monacci, uno de los profesores del gimnasio en Pilar donde estaba entrenando hace un mes cuando sufrió un episodio de muerte súbita.



El hombre de 68 años, que tenía el apto médico vigente, estaba junto a su mujer en la sede Pilar del Megatlón cuando se desplomó mientras elongaba luego de terminar su rutina.

Automáticamente, Monacci, coordinador de servicios del lugar, junto a otra persona comenzaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y le colocaron el desfibrilador (DEA). Así lograron que el corazón de Eduardo empezara a latir nuevamente.

"Dos o tres minutos después de la descarga, Eduardo empezó a hablar y no nos despegamos de él. Y tal como dice nuestro protocolo, lo acompañamos hasta la clínica en la ambulancia", explicó Monacci a La Nación.

Fabián Salmo, jefe de ecocardio de la Fundación Favaloro, explicó: "Se define como muerte súbita a la pérdida del conocimiento y ausencia de actividad cardíaca que aparece en forma inesperada o dentro de la hora de iniciado los síntomos en alguien que, aparentemente, estaba sano previamente. Si es completamente resucitado, se recupera y se tiene que analizar su evolución. Una persona con muerte súbita sí se puede recuperar a través de RCP o DEA, por ejemplo".



Durante los días que pasó internado, Eduardo pudo conocer en detalle lo que había pasado ese día en el gimnasio y pidió a sus familiares enviarle un mensaje a Nicolás para agradecerle el gesto.



"Hola Nicolás, soy Eduardo, yo soy la persona a la cual vos le salvaste la vida junto a una compañera. Quiero agradecerte y saber qué días estás vos para poder ir a agradecerles: necesito imperiosamente agradecerles a ambos personalmente", le dijo Garberi en un mensaje de audio a Monacci.



Luego le detalló que se encontraba internado en terapia intensiva y que le habían hecho una infinidad de estudios. "Me encontraron unos coágulos, que pueden ser producto de la caída, pero están descartados como responsables de la muerte súbita. Todos los estudios están dentro de los valores normales que debería tener. Tampoco aparece, en los estudios, el infarto así que cada vez es más posible lo de la muerte súbita que no se sabe por qué sucede", detalló.



"Ese mensaje que me envió a los tres días me partió el corazón. Recién ahí sentí alivio", le contó a La Nación Monacci, quien recordó que había atravesado una situación similar en otra sede de la cadena de gimnasios, cuatro años antes, en el barrio porteño de Núñez.



"Recuerdo todo de esa tarde. Fue un momento complicado, donde ante una situación adversa pudimos sacarlo adelante. Mi reacción cuando lo vi respirar y latir, en un principio fue alivio y, en ese momento, no era tanta felicidad porque era el que tenía que transmitir tranquilidad a todos. Mi alivio fue cuando me mandó un mensaje de audio a los tres días. Eso me partió el corazón. Estaba mentalizado que tenía mucho que mejorar en ese momento", amplió.



A las dos semanas y media del episodio, Garberi salió del sanatorio y pasó a saludar al personal de Megatlón. "Fue un momento hermoso e inolvidable. El abrazo y las lágrimas de Eduardo fueron increíbles, fue algo inolvidable y que me quedará grabado para toda la vida. Después le presenté a cada una de las personas que habían ayudado durante ese momento", dijo el empleado del gimnasio.



"El médico me dijo que solo el cinco por ciento de los que pasan por esto viven. Un 16% queda con secuelas y el resto se muere. Yo me salvé porque en el gimnasio había profesionales entrenados para asistirme y había un desfibrilador", contó el paciente a un mes del episodio.