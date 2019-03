Video: la historia del hombre que encontró medio millón de dólares, los devolvió y rechazó la recompensa

El empresario dueño del maletín le ofreció dinero y hasta comprarle una casa, pero el changarín no lo aceptó. Le pidió, en cambio, un trabajo en blanco

Un changarín de la ciudad entrerriana de Nogoyá se convirtió en el protagonista de una historia noble que se hizo viral en las últimas horas. Se trata de José Sánchez, quien encontró un maletín con medio millón de dólares, buscó al dueño, se lo devolvió y no aceptó ninguna recompensa. Su pedido, en medio de esta crisis económica, fue simplemente un trabajo en blanco.

Todo ocurrió el sábado. José vio cómo una camioneta estacionada arrancaba por una de la calles de la ciudad de Entre Ríos y dejaba en la vereda un bolso. En él había 21 millones de pesos.

"Le hice señas con las manos para que parara la camioneta, porque el maletín estaba en la calle", contó José cuando advirtió que un hombre se subía rápidamente a una camioneta mientras discutía por teléfono.

"Yo me imaginaba que era plata lo que había adentro del maletín. Y cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar, porque yo nunca vi en mi vida toda esa plata. No la conocía", contó en diálogo con FM Libertad de Nogoyá.

"La plata que conozco acá es el billete de 100 pesos, pero dólares jamás", señaló.

Y recordó: "En ese momento me puse muy nervioso y decía: 'No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios me des salud y trabajo, yo ya estoy contento'".

"Soy de este tipo de personas, que el dinero que tenga, lo hago trabajando de lo mío", explió el hombre que hace trabajos de pintura por la mañana y, por la tarde, trabaja en una panadería.

Ante esta situación, José llamó a la policía, pero como le daba ocupado decidió llevarlo a la radio que suele escuchar. Y en el camino a la emisora se encontró con el empresario: "Cuando lo vi, lo conocí y ni dudé, fui y le entregué el maletín y le dije: 'Tome, esto es suyo'".

Ambos estaban en shock.

Ese mismo día por la noche Gustavo, el empresario, lo llamó para compensarlo con un millón de pesos, pero el joven rechazó el dinero. También ofreció comprarle una casa en Nogoyá, donde Sánchez alquila para él y su familia, compuesta por su pareja y dos hijas de cuatro y seis años. El empresario, entonces, prometió darle un empleo en blanco cuando compre el emprendimiento turístico.

Eso es lo que más desea José. "Yo sólo quiero conseguir un trabajo en blanco para tener mutual para mis hijas y mi familia".