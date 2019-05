Jubilados: cómo intentan estafar a quienes tramitan la "reparación histórica"

Una mujer grabó la llamada telefónica que recibió que un estafador que quiso hacerse pasar por un representante de la Anses

El engaño a mayores de edad es una modalidad delictiva que está creciendo de manera alarmante en la Argentina.

Ahora, una mujer logró grabar una llamada telefónica que recibió por parte de un delincuente que se hizo pasar por abogado de la Anses y quiso darle falsas indicaciones para tramitar la "reparación histórica".

La modalidad de la estafa consiste en hacerlos realizar operaciones a través de cajeros automáticos con el objetivo de vaciar sus cuentas o pedir préstamos en su nombre.

En el programa A Diario que conduce Alberto Lotuf reprodujeron el audio. Allí se puede escuchar a un hombre con tonada cordobesa que le indica que debe hacer un depósito "voluntario" para la tramitación de la reparación histórica. Quien atendió el teléfono, en realidad, es la hija del objetivo de los ladrones.

Gustavo, yerno de la mujer a la que intentaban engañar, indicó que su suegra tiene "preaviso de que algunas cuestiones" debe dejarlas en mano de él y su pareja. "Los adultos mayores no tienen la lucidez de hace años. Para no pedir ayuda y no sentirse una carga a veces no avisan", comentó.

"Espero que el audio sirva para informar cómo actúan", agregó, según recoge el portal Rosario3.

En tanto, el director del Centro Territorial de Denuncias, Leonardo Barucca, informó que en el último mes y medio hubo 8 denuncias por esta modalidad de engaño. De ese número, cuatro fueron presentados "en la última semana".

Además, admitió que "en la mayoría se concretó la estafa".