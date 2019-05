Lujosa pero discreta, así es la vida de la multimillonaria familia dueña de Huawei

Quién es, cuál es su historia y cómo vive la familia del dueño de Huawei, el gigante tecnológico chino que está en el centro de la escena mundial

El patriarca, Ren Zhengfei, es cultor de un perfil bajo. Su hija e hijo mayores siguen este ejemplo, pero no la más chica, que pertenece a la generación millennial. Esa misma generación que tanto hizo crecer las ventas de su mega compañia de tecnología, a través de la compra de teléfonos celulares.

Te puede interesar Increíble error ortográfico en el cartel de campaña de un candidato a gobernador

Hoy la empresa china es una de las tres más grandes del mundo en ese rubro, junto a Apple y Samsung. Pero, ¿quiénes son los dueños de Huawei?



Ren Zhengfei, el padre de familia, cumplió 74 años el pasado octubre. El hombre se dice de orígenes humildes, de los que hoy se encuentra bastante alejado (ocupa el puesto 83 de la lista de Forbes, con una fortuna de u$s3.200 millones). Proviene de una familia rural de las montañas de Guizhou, una de las provincias menos desarrolladas de China. Sus padres eran maestros de escuela y de esos tiempos recuerda: "Teníamos sal para cocinar, así que nos consideraban ricos".



A los 19 años empezó a estudiar en el Instituto de Ingeniería Civil y Arquitectura de Chongqing. En la siguiente década, ocupó diversos cargos en el ejército chino, como "ingeniero técnico".

En una entrevista reciente, al ser consultado por sus lazos con el gobierno y el ejército chino (ante denuncias de espionaje a otros países), el hombre respondió: "No hay forma de que podamos penetrar en los sistemas de otras personas y nunca hemos recibido una solicitud de este tipo del gobierno chino". Aseguró que tiene lealtad al Partido Comunista Chino y a su país, pero que no por eso afectaría los intereses o la seguridad de otras naciones.



Con su primera esposa, Meng Jun, tuvo en los 70′ a sus dos primeros hijos, quienes adoptaron el apellido materno. La mayor, Meng Wanzhou, tiene 46 años y comenzó como recepcionista en Huawei. De allí escaló hasta el puesto de directora financiera. Como su padre, llevaba una vida discreta hasta su arresto el año pasado en Canadá. Allí vivió hasta 2009, y posee en ese país una residencia valuada en u$s4,2 millones y otra más grande, de 12,2 millones de dólares.



Meng Ping, el segundo hijo del líder de Huawei, tambien trabaja en la empresa, aunque poco se sabe de él y de sus aspiraciones. De la que más información se tiene es de Annabel Yao, hija de Yao Ling, la segunda esposa de Ren. Hoy tiene 20 años de edad y estudia informática en Harvard. Es amante del ballet, del glamour y de las redes sociales, según BBC.



Yao fue una de las protagonistas de Le Bal en París, uno de los bailes más conocidos entre las familias adineradas, en donde la tradición era presentar a las hija en sociedad. Por esta razón, la joven consiguió que sus padres posaran en la lujosa mansión familiar de Shenzen, China, en una nota para la revista francesa Paris Match.



En las imágenes pudo verse desde adentro la gigantesca propiedad, con una sala de estar que rememora al Grand Hotel de París, estatuas de mármol, y tapicería oriental. Según la revista, "un palacio" de dos kilómetros cuadrados y siete hectáreas de jardínes.



"Es hora de trabajar aún más para ser no solo un modelo a seguir para otras chicas, sino también para convertirme en alguien a quien la gente considere que ha logrado sus objetivos", declaró la joven en esa ocasión, de vocación claramente más extrovertida que su padre.



Él no ofreció declaraciones a Paris Match. Aún así, con anterioridad aseguró que este secretismo no es intencional, sino más bien natural en él. "No soy nada misterioso. No sé nada sobre tecnología ni finanzas. Si no sabes mucho, es mejor no destacar demasiado o la gente verá que tienes sucia la parte trasera de los pantalones. Pero no mantengo este perfil bajo a propósito", le comentó el dueño de Huawei a un periodista de la BBC en 2015.