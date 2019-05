Video: Fuerte cruce entre Moria Casán y Romina Manguel por la denuncia de acoso sexual

La periodista recordaba la experiencia de abuso que había vivido en "Animales Sueltos" cuando la exvedette puso en duda su relato

Romina Manguel y la exvedette Moria Casán vivieron un fuerte e inesperado cruce por la denuncia de acoso sexual que la periodista realizó meses atrás sobre un invitado del programa "Animales Sueltos", donde es panelista.

La discusión entre ambas sucedió en el programa "Debo Decir" y comenzó cuando el conductor Luis Novaresio le preguntó a Manguel por aquella denuncia mediática.

"No sé cuánto querés contar", le señaló.

Manguel, que minutos antes había criticado a esas mujeres que "que no están deconstruidas" y que "son insoportablemente machistas", narró: "No, basta. Yo no sé si lo volvería a contar. Thelma (Fardin) sí me dijo que volvería a contar (su experiencia de abuso), pese a que se metieron con su familia. Y conmigo lo quisieron usar políticamente y no la pasé bien, porque tengo dos hijas chiquitas. No medí las consecuencias (de decirlo en vivo). Encima empezaron a pensar quién podía haber sido".

En ese momento, Manguel recordó que el hombre que la acosó también la había querido "acompañar a tomar un taxi" a la salida de América. Fue ahí que, Moria Casán intervino: "Esa persona es el presidente del Banco Central". La periodista le retrucó: "No voy a decir nada".

Lo que siguió fue una catarata de cruces.

Te puede interesar Por qué Cristina eligió postularse para vice, según Durán Barba

"(Lo que pasó) está en todos los sitios sociales, y si no querés meterte en esto sabrás que estás expuesta en las redes sociales. El fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada, disculpame que te lo diga", disparó Moria.

Manguel no se quedó callada y la acusó de machista. "Contás una situación terrible y te dicen esto", señaló la periodista.

Moria, lejos de apaciguar las aguas, siguió: "El señor dijo que eran pareja". Manguel le señaló que ella es casada. "Entonces lo estabas engañando a tu marido", continuó la exvedette, que se ganó la cara de fastidio de Manguel.

Para ese entonces, los ánimos en el estudio estaban caldeados. "Del entorno del señor fabularon que yo era su pareja, un invento de la política para disimular que los chats (donde se la acosaba) existían. También dijeron que Thelma provocó a Darthes", explicó la panelista de Animales Sueltos.

Desde ahí, el tema se desvirtuó. Moria la acusó de "ser ridícula" y de que no ser por lo que dijo en el programa de Fantino "nadie la conocía". Manguel, ya cansada de los comentarios que escuchaba, prefirió guardar silencio, visiblemente molesta. "Vos dijiste (que te acosaron) para se produzca todo esto", agregó Moria, para terminar diciendo que "todo es show".