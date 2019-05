"Es orgásmico, tengo ganas de llorar": el audio sobre el Paseo del Bajo que difundió Macri en las redes sociales

El Presidente difundió el audio de un supuesto camionero que, a partir de la obra inaugurada el lunes, habría cruzado en minutos la Capital Federal

Mauricio Macri difundió en su cuenta de Instagram un mensaje de voz de un supuesto camionero que usó el Paseo del Bajo, la obra que inauguró el Presidente el lunes por la mañana.



"No, boludo. Es orgásmico, boludo. Es orgásmico. Ya crucé la Capital, boludo, ya la crucé. ¿Entendés que ya la crucé, guacho?", dice un hombre en el audio que transmitió el mandatario.



"Hace cinco minutos estaba allá en Barracas todavía, boludo, y ya estoy acá pasando por Aeroparque. Tranquilo, boludo. Todos micros y camiones, nada más, no hay autos, nada de eso", se entusiasma quien envió el mensaje.



El trabajador insiste: "Es una locura, guacho, tengo ganas de llorar, boludo, no puedo creer que ya crucé la capital".

Te puede interesar Por qué Cristina eligió postularse para vice, según Durán Barba

Ver esta publicación en Instagram "No, no lo puedo creer..." Una publicación compartida por Mauricio Macri (@mauriciomacri) el 27 de May de 2019 a las 5:16 PDT

Te puede interesar Increíble error ortográfico en el cartel de campaña de un candidato a gobernador



Enseguida Macri utilizó sus redes sociales para publicar una foto de la obra con el texto "Cosas que se tocan con las manos", en alusión al momento de la inauguración en el cual se agachó a tocar el pavimento y argumentó que se trataba de un cambio real, que se podía tocar.

Te puede interesar Video: Fuerte cruce entre Moria Casán y Romina Manguel por la denuncia de acoso sexual

Cosas que se tocan con las manos. pic.twitter.com/ljKssGYYw9 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 28 de mayo de 2019

"Esto no es relato; este pavimento es real, está bien hecho, es rugoso y va a durar muchos años sin siquiera tener que mantenerlo, y esto le empieza a cambiar la vida a mucha gente", afirmó el mandatario.



El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros que desde este lunes conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata con carriles exclusivos para el tránsito pesado y accesos rápidos y directos a la zona del puerto de Buenos Aires y a la Terminal de Retiro.



Fueron 28 meses los que demandaron las obras que, según prometieron desde el Gobierno de la Ciudad, harán que los vecinos ahorren hasta 37 minutos de viaje en su ingreso a la Capital Federal.



Desde la administración porteña sostienen que la megaobra mejorará la fluidez del tránsito de autos, colectivos, camiones y que aumentará la seguridad vial en toda esa zona del centro porteño, agilizando la conectividad vehicular entre el sur y el norte del conurbano bonaerense.