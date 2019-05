La dieta de Roger Federer para mantenerse vigente

A los 37 años, el suizo muestra sus tips para rendir en el tenis de alto rendimiento, sus gustos y su "infaltable" antes de cada partido

A los 37 años, Roger Federer mantiene una sorprendente vigencia en el competitivo circuito de tenis, enfrentando a leyendas como Novak Djokovic o Rafael Nadal, y resistiendo el embate de las nuevas estrellas, como Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev.

Ganador de 20 torneos Grand Slam, este miércoles se mide ante Oscar Otte para dar otro paso hacia el sueño de conquistar su segunda corona en Roland Garros.

El sitio Business Inside recopiló y publicó los consejos de la alimentación de Roger.

Para comenzar el día, a Federer le gustan los waffles. Los come con compota de fruta. Para beber, los acompaña con jugos exprimidos y café.

Cuando no está en competencia, o incluso durante los torneos, Federer disfruta mucho de las salidas a cenar. "Soy un amante de los restaurantes italianos, japoneses e indios", declaró recientemente. Pero su debilidad está en el postre. "Me gusta mi helado, me gusta mi chocolate", advirtió en 2017. He ahí un gusto que Federer no negocia con los nutricionistas.

"Esa es mi dieta. Me gustan mis golosinas. No me siento mal por eso. Puedo hacerlo y jugar tenis al mismo tiempo", subrayó.

Otro de los "permitidos" de Roger es el queso. Adora la fondue y también tiene el raclette (un queso semicurado, de origen suizo) como uno de sus platos predilectos.

¿Y con qué acompaña los platos? La estrella del tenis se permite tomar alcohol? Según el informe, solo en las celebraciones. Y a veces apenas bebe champagne diet. Mucho tiene que ver con que ha confesado que su cuerpo no es precisamente resistente a los efectos del alcohol.

Tras obtener el título en Wimbledon en 2017, reconoció que se quedó festejando hasta las 5 de la mañana y las consecuencias resultaron devastadoras. "Me pesa la cabeza. No sé qué hice la pasada noche. Creo que mezclé demasiadas bebidas", reveló luego de la noche que compartió con unos 40 familiares y amigos. "Pasamos un muy buen rato. Me fui a la cama y no me sentía bien cuando me desperté", agregó.

Qué come antes de los partidos y durante el entrenamiento

Federer prepara sus partidos incluso planificando su alimentación. Antes de cada encuentro tiene como rito comer un plato de pasta.

"Dos horas antes de cada partido, como pasta con salsa ligera. Lo he estado haciendo durante 20 años", reveló.

Entre las sesiones de práctica o durante los partidos, Federer también apela a reponer energías mediante alimentos o infusiones. Las bananas, buena fuente de carbohidratos y potasio, son sus aliadas. También suele ingerir barras energéticas. Y para beber, como la gran mayoría de los deportistas, se vale de las bebidas isotónicas, que ayudan a recuperar las sales perdidas en la alta competencia con mayor celeridad.